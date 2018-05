Jenefer Riili: Süße Liebeserklärung von Matthias Höhn

Wie es gerade um die Beziehung der „Berlin – Tag und Nacht“-Stars Jenefer Riili und Matthias Höhn steht, weiß niemand so genau. Für ihr Baby, das schon in wenigen Wochen zur Welt kommen wird, halten sie jedoch zusammen. Und auch Matthias‘ Insta-Story zeigt, dass die beiden sich nach allem noch nahestehen.

„Herkules und Mufasa, ich liebe euch!“

Auf Insta gestand der „Berlin – Tag und Nacht“-Darsteller mega cute seine Liebe: Und zwar für Jenefer Riilis Katzen Herkules und Mufasa. Die beiden sind die größten Lieblinge der Mommy-to-be, aber konnten leider nicht mit in ihren Schwangerschaftsurlaub bei ihrer Family in München. Deshalb passt Matthias gerade auf sie auf. Aber auch vor dem „Vorfall“ wohnte Matthias ja schon mit Jenefer und ihren Miezen zusammen. Und die sind ihm wohl richtig ans Herz gewachsen: „Ich bin nicht so ein Tierfreak, dass ich die so richtig liebe. Klar, die sind süß und so, aber es gibt ja auch Menschen, die da so richtig krass abgehen. Ich finde die süß, aber nicht so, dass ich sage ‚Ich mach alles für die‘. Aber seitdem ich Herkules und Mufasa habe… Ich liebe die beiden so, so, so krass. Sowas habe ich noch nie für ein Tier empfunden.“ Oh gott, wie süß ist das bitte?

„Berlin – Tag und Nacht“-Darsteller Matthias Höhn schon voll im Daddy-Mode

Sein plötzlicher emotionaler „Ausbruch“ wegen Mufasa und Herkules liegt bestimmt auch ein kleines bisschen daran, dass seine Vatergefühle jeden Tag größer werden. So verriet er im Video nämlich:„Als würde ich jemandem ein Geschenk überbringen, so freue ich mich darauf, denen das Essen zu bringen und denen zu zeigen ‚Ey guckt mal, Papa hat Essen für euch mitgebracht'. Weil ich die einfach so krass liebe“. Außerdem postet er mittlerweile auch fast täglich Bilder von Jenefers Baby-Bauch oder ähnlichem und ist vor Freude auf sein Baby völlig aus dem Häuschen.

Instagram/matthiashnofficial_

Finden Jenefer Riili und Matthias Höhn wieder zusammen?

Immer mehr deutet doch daraufhin, dass das „Berlin – Tag und Nacht“-Couple langsam ihre Differenzen zumindest für ihren ungeborenen Sohn beiseitelegen. Sie erwähnen sich wieder öfter in Videos oder Posts. Jenefer Riili hat in ihrem letzten Youtube-Cliü erklärt, dass „Matze“ natürlich bei der Geburt dabei sein wird. Aber auch seine großen Gefühle für ihre Fellnasen, werden sie sicher berühren. Und wer weiß, vielleicht bleibt er dann auch ‘ne Weile bei Jenefer und dem Kleinen in München und das Baby-Glück ist so groß, dass sie auch ihrer Liebe nochmal eine Chance geben. Ihre Fans wären sicher mega happy darüber!