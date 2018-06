Jenefer Riili: So süß kämpft Matthias Höhn um ihre Liebe

Die beiden „Berlin – Tag und Nacht“-Stars Jenefer Riili und Matthias Höhn (22) erwarten ein Baby zusammen, doch seit knapp zwei Monaten ist das Pärchen getrennt. Nun kam heraus: Die beiden sehen sich trotzdem regelmäßig… und das nicht nur wegen ihrem Kleinen, wie der werdende Papa jetzt verriet.

Erste offizielle Stellungnahme von Matthias Höhn

Matthias Höhn hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er auf ein Liebes-Comeback mit Jenefer Riili hofft. Durch kleine verstecken Botschaften in seinen Instagram-Posts war den Fans schnell klar: Welchen Fehler auch immer der BTN-Star gemacht hat, er bereut ihn zutiefst und wünscht sich nichts sehnlicher, als wieder mit seiner Jenefer zusammen zu sein. Jetzt äußerte sich der Schauspieler zum ersten Mal offiziell zu dem Thema – und machte Jenefer ein super süßes Liebesgeständnis.

Fans fühlen sich verarscht - zu Unrecht!

„Ich spreche im Namen von uns beiden“, kündigte Matze seine darauffolgende Insta-Story an. Viele Follower hätten sich beschwert, dass er und Jenefer die Fans verarschen würden – weil sie sich angeblich treffen und nicht zugeben würden, dass sie längst wieder zusammen sind. Diese Vorwürfe weist der 22-Jährige entschieden zurück: „In den nächsten zwei Wochen kommt das Baby. Das ist doch klar dass wir uns sehen, weil wir zusammen für das Baby da sein wollen. Aber eins ist auch wichtig Leute: Wir wollen nicht nur fürs Baby da sein, sondern auch füreinander.“ Auch wenn ihr ungeborener Sohn natürlich an erster Stelle stünde, betont Matthias: „Wir werden halt Eltern, aber wir machen das nicht alles NUR fürs Baby.“ Damit ist klar: Die beiden arbeiten wirklich daran, dass ihre Beziehung nochmal eine Chance hat! „Warum sollten wir euch das verheimlichen? Wir würden uns doch freuen, wenn wir euch sagen könnten: Wir sind wieder zusammen“, erklärt der BTN-Darsteller weiter und verrät mit einem Grinsen im Gesicht: „Wir sind auf nem guten Weg.“

Süßes Liebesgeständnis an Jenefer Riili

Und dann fasst Matthias sich ein Herz und macht seiner Jenefer eine super rührende Liebeserklärung: „Jenefer ist die Frau meines Lebens und ich liebe sie über alles. Ich werde alles daransetzen, dass wir wieder zusammenkommen und ich hoffe, dass es schon bald so weit ist!

Gänsehaut-Alarm! Und das nicht nur bei den Fans, die sich megamäßig über die ehrlichen Worte von Matthias freuen, sondern sicher auch bei Jenefer. Denn die hat seine Stories natürlich auch direkt angeguckt und kommentiert das Ganze so: „Viele fragen ja, was mit mir und Matze ist und ichfinde, der hat das ganz gut in seinen Stories erzählt. Schön, wenn das Ganze ein bisschen Klarheit in die Situation bringt.“ Das klingt doch ganz danach, als würde es der Bald-Mama ähnlich gehen wie ihm! Ganz abgeneigt von einem Liebes-Comeback scheint sie jedenfalls nicht zu sein...