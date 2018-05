Jenefer Riili: Sie vertraut ihrem Ex Matthias Höhn ihre Lieblinge an!

Die hochschwangere „Berlin – Tag und Nacht“-Darstellerin Jenefer Riili genießt gerade ihre Baby-Pause bei ihrer geliebten Familie in München. Überschattet wird ihr Glück nur leider immer noch von der Trennung von Matthias Höhn. Doch die beiden scheinen zumindest wieder ein bisschen Kontakt zu haben.

BTN-Matthias Höhn passt auf Jenefer Riilis Katzen auf

Dass Jenefer Riili Tiere über alles liebt, ist kein Geheimnis. Fast täglich postet sie gerade Stories und Bilder von ihrem Hund, der bei ihrer Familie in München lebt. In ihrer Wohnung in Berlin hat sie auch zwei Fellknäule als Mitbewohner: Ihre Katzen. Die hat sie nun aber schweren Herzens bis nach der Geburt verlassen müssen. In einem früheren Video verriet sie bereits, dass die trotzdem gut versorgt werden. Von wem, wussten wir aber bis jetzt nicht. Wer jedoch gut aufgepasst hat, hat bestimmt schon gesehen, dass in den Stories von Matthias Höhn immer wieder zwei Katzen zu sehen sind. Und die sind den beiden von Jenefer Riili doch sehr ähnlich. Scheint also so, als würde er die Miezen hüten, bis die werdende Mami samt Baby wieder in Berlin ist. Süß! Das könnte also bedeuten, dass Jenefer Matthias doch noch nicht ganz abgeschrieben hat. Aber wer passt auf die Katzen auf, wenn Matthias für die Geburt nach München kommt? Oder wird er da gar nicht dabei sein? Fragen über Fragen, die uns die beiden hoffentlich noch beantworten werden.

Instagram/jenefer_riili

Instagram/jenefer_riili

Es ist noch längst nicht alles vergeben und vergessen…

Auch wenn es so wirkt, als würde zwischen den „Berlin – Tag und Nacht“-Darstellern nicht komplette Funkstille herrschen, wird es wohl trotzdem noch eine Zeit dauern, bis Jenefer Riili ihrem Ex Matthias Höhn verzeiht. Falls sie das überhaupt jemals kann. Bisher ist ihre letzte Aussage dazu immer noch, dass sie nicht weiß, wie es mit ihnen als Paar weitergehen wird. Das bestätigte sie jetzt wieder einmal mit einem Insta-Post. In ihrer Story stellte sie ein Zitat online, dem sie wohl nur zustimmen kann:



Instagram/jenefer_riili

Übersetzt heißt das so viel wie: „Wenn du eine Person einmal richtig verletzt hast, wird das für immer in ihrem Gedächtnis bleiben, auch wenn sie immer noch lächelt“. Wahre Worte!

Trotz allem ist eins laut der Schauspielerin sicher: Jenefer Riili und Matthias Höhn werden sich für ihren kleinen Sohn zusammenreißen und als Mami und Papi gemeinsam für ihn da sein. Das ist schließlich das Wichtigste!