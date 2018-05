Jenefer Riili kurz vor Geburt: Matthias Höhn will sie zurück

„Berlin – Tag und Nacht“-Darstellerin Jenefer Riili befindet sich mittlerweile in der 36. Von 40 Schwangerschaftswochen. Der Countdown bis sie und Matthias Höhn ihr Baby in die Arme schließen können läuft also. Der postete auf Instagram jetzt eine mega süße Message an seinen Sohn UND Jenefer.

BTN-Star Matthias Höhn drückt seine Gefühle mit einem Song aus

Schon seit längerem kommt es so rüber, als würden sich die werdenden Eltern Jenefer Riili und Matthias Höhn nach dem „Vorfall“, der ihre Beziehung erschüttert hat, wieder annähern. Immer häufiger erwähnen sie sich gegenseitig in Posts und Videos, meist in Bezug auf ihren gemeinsamen Sohn, aber das ist immerhin ein Anfang. Die Caption bei einem seiner neuen Insta-Pics ist wohl teilweise auch an Jenefer gerichtet. Dort zitiert er nämlich einen Vers aus Wincent Weiss‘ Song „An Wunder“: „Ich halt fest an deinem kleinen vielleicht - denn wir wären schön blöd nicht an #Wunder zu glauben ...“. Und auch der Hund mit auf dem Bild, sieht dem von Jenefer Riilis Family in München sehr ähnlich. Vielleicht hat sie das Foto ja sogar mal gemacht. Hält er also etwa an einem „kleinen vielleicht“ von seiner „Ex-Freundin“ fest, was ein Liebes-Comeback angeht? Gut möglich! Schließlich hat er im Gegensatz zur „Berlin – Tag und Nacht“-Schauspielerin Jenefer Riili die Couple-Pics und ihre Verlinkung als Verlobte in seiner Bio nicht gelöscht. Das zeigt doch ziemlich eindeutig, dass er um ihre Beziehung kämpfen möchte.

Er kann die Geburt kaum noch abwarten

Weiter schreibt „Berlin – Tag und Nacht“-Matthias Höhn unter seinem Bild: „Ich erwarte nichts sehnlicher als dich mein M... 💙👶🏼." Damit meint er natürlich seinen kleinen Sohn, dessen Namen die beiden noch nicht ganz verraten haben, bis auf den Anfangsbuchstaben „M“. Diese Woche könnte es aber noch soweit sein! Süß, dass er jetzt schon so ein stolzer Daddy ist, oder?

