Jenefer Riili: Hat die BTN-Darstellerin in einem Porno mitgespielt?

Jenefer Riili ist uns allen als Alessia aus der RTL II-Serie Berlin - Tag & Nacht bekannt. BTN-Alessia zeigt dort gern ihre heißen Kurven - doch tut sie das auch im echten Leben? Im Netz kursiert zur Zeit nämlich ein angeblicher Porno von Jenefer Riili.

Tatsächlich werben einige Schmuddel-Seiten mit dem Gesicht der BTN-Darstellerin. Dies bestätigte die Italienerin bereits auf ihrer Facebook-Seite. Dort spricht die sexy Brünette jetzt auch Klartext bezüglich des Porno-Skandals.

Jenefer Riili: Sex-Video ist nicht echt!

"Ich weiß, dass ein Video von mir auf sämtlichen Porno-Seiten kursiert. ICH HABE ABER IN KEINEM PORNOFILM MITGESPIELT und auch bei Weitem nichts mit dieser Branche zu tun!", regt sich die Darstellerin in einem Post auf. Bei dem Video soll es sich demnach nur um zusammengeschnitte Szenen aus Berlin Tag & Nacht handeln, in denen BTN-Alessia Sex hatte. Ganz schön fies!

Jenefer Riili distanziert sich jedenfalls von jeglichen Porno-Gerüchten und fasst die Situation wie folgt zusammen: "Es wird immer Leute geben, die versuchen auf Kosten anderer ein Geschäft zu machen oder auch Menschen, die einfach aus Missgunst versuchen deinen Namen in den Dreck zu ziehen." Damit hat BTN-Alessia auf jeden Fall nicht ganz Unrecht...