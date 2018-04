Jenefer Riili: Flucht zur Familie

Letzte Woche gab’s die Schock-Nachricht: Das „Berlin – Tag und Nacht“-Pärchen Jenefer Riili und Matthias Höhn hat sich aufgrund eines „Vorfalls“ wohl getrennt. Und das so kurz vor der Geburt ihres gemeinsamen Kindes. Eine schwierige Zeit für die werdende Mami, die jetzt dringend Unterstützung bräuchte.

BTN-Jenefer Riili will erstmal in München bleiben

Noch gemeinsam verrieten die „Berlin – Tag und Nacht“-Stars, dass ihr Baby in einer Münchner Klinik und sogar im Familienzimmer – das heißt Matthias hätte mit im Krankenhaus übernachtet – geboren werden soll. Ob daraus noch etwas wird, ist derzeit unklar. Trotzdem war die Schauspielerin bis vorgestern wieder in München. Auf Instagram verriet sie, dass sie jetzt nur kurz nach Berlin zurück ist, um ein paar Sachen zu erledigen, wie etwa eine Matratze fürs Baby-Bettchen zu kaufen. Danach fliegt sie aber direkt wieder nach München. Wie lang sie dortbleiben wird, erklärte sie im Video nicht. Allerdings beatwortete sie noch die Fragen ihrer Fans, ob sie mit dem Baby nach München ziehen wird mit „Nein“. Sie wolle jedoch ihr Baby in München bekommen, weil dort ihre ganze Family lebt und sie gerade am Anfang Hilfe von ihrer eigenen Mama bräuchte. Heißt das vielleicht, dass Matthias nicht bei der Geburt und der Zeit danach dabei sein wird???

Jenefer Riili ist traurig

In ihrer Insta-Story erzählte die „Berlin – Tag und Nacht“-Darstellerin, dass sie traurig darüber sei, kein Kinderzimmer in ihrer Wohnung einrichten zu können. Die hat nämlich nur zwei Räume: ein Schlaf- und ein Wohnzimmer. Und auch sonst wirkt Jenefer Riili niedergeschlagen. Kein Wunder, eigentlich hätte sie die ganzen Vorbereitungen aufs Baby zusammen mit Matthias Höhn genießen können und vielleicht wären sie gemeinsam auch in eine größere Wohnung mit Kinderzimmerchen gezogen. Aber danach sieht es gerade ja leider nicht aus. Denn wie es (auf Insta) scheint, herrscht zwischen den beiden Funkstille und jeder macht sein Ding. Hoffentlich hilft ihre Familie in München ihr durch diese schwere Zeit und sie kann dort viel Kraft tanken für die Geburt und ihren neuen Lebensabschnitt als Mami.