Jenefer Riili: Es wird ein …

Laaange mussten wir warten... Doch jetzt hat die schwangere „Berlin – Tag und Nacht“-Darstellerin Jenefer Riili in einem süßen Youtube-Video das Geheimnis gelüftet, ob sie eine Tochter oder einen Sohn bekommt. Und als zusätzliche Überraschung hat die werdende Mami ein neues Detail zum Baby-Namen verraten!

Jenefer Riili erwartet einen Jungen

Der „Berlin – Tag und Nacht“-Star hat sich für die Fans richtig Mühe gegeben und ein aufwendiges Video gedreht, um das Geschlecht ihres Babys zu verkünden. Und das ist auch noch echt lustig geworden. Denn anstatt einen perfekt geschnittenen Clip zu veröffentlichen, hat Jenefer Riili an den Anfang direkt die Outtakes gestellt. An dem Versuch eine Schmetterlings-Piñata zu zerschlagen, aus der dann vermutlich Konfetti in der entsprechenden Baby-Farbe hätte rieseln sollen, ist sie nämlich kläglich gescheitert. Beim zweiten Mal hat es dann aber geklappt und sie verschwand à la Holy-Festival in einer Wolke aus blauem Farbpulver. Und das heißt natürlich: It’s a boy! Herzlichen Glückwunsch!

Viele hatten mit einem Mädchen gerechnet!

Dass es nun doch ein Junge wird, haben einige sicher nicht erwartet. Denn letzte Woche erst, postete die Mommy-to-be eine Insta-Story, in der sie ihren Fans das Baby-Bettchen zeigte. Dabei entdeckten die Follower vermeintliche Hinweise darauf, dass es ein Mädchen wird. Aber die entkräftete Jenefer Riili direkt wieder. Im Video jetzt sagte sie zu den süßen News: „Ich sehe mich total als Jungen-Mama“. Wie süß! Schön, dass der Reality-Star so happy ist, obwohl sie sich gerade erst von Matthias Höhn, dem Baby-Daddy, getrennt hat.

Wie wird der kleine Mann heißen?

Am Ende ihres Enthüllungs-Videos ließ die „Berlin – Tag und Nacht“-Schauspielerin noch eine Bombe platzen: Im nächsten Clip wird sie ihre Fans nämlich mit zum Frauenarzt nehmen UND den Namen des Kleinen bekanntgeben. Eine kleine, neue Info plauderte Jenefer Riili dazu aber schon aus: Der Name beginnt mit M. Vor ein paar Wochen schon erklärte sie noch mit Matthias Höhn zusammen, dass es ein klassisch-schöner, internationaler Doppelname werden wird. Auf Youtube hat Jenefer jetzt ihre Fans dazu aufgerufen zur raten, wie der Name lauten wird. Und die tippen zum Beispiel auf: Marlon, Maximilian, Mattheo oder Milan. Wir sind gespannt, wofür sich die beiden entschieden haben.