Jasmine Thompson: Die Musikerin vermisst BibisBeautyPalace!

Die talentierte Jasmine Thompson veröffentlichte am 19. Mai ihre EP "Wonderland". Im exklusiven BRAVO Online Interview haben wir mit der 16-Jährigen über ihre Träume und Wünsche und über BibisBeautyPalace gequatscht, die sie tatsächlich sehr vermisst!

Jasmine Thompson ist mehr als stolz auf ihre zweite EP "Wonderland" - und das kann sie auch sein. Die neun Songs hat die Singer-Songwriterin in Los Angeles, London und Stockholm aufgenommen. Dafür hat sie mit ziemlich coolen Co-Schreibern, wie Meghan Trainor und Ross Golan (bekannt durch seine Arbeit für Ariana Grande, Selena Gomez, Flo Rida), zusammengearbeitet.

Der Haupt-Track auf der Platte ist "Old Friends" - eine wundervolle Liebeserklärung an ihre besten Freunde. Jasmine Thompson selbst erklärt dazu: "Es geht darum, dass man seine Kumpels vermisst. Du triffst jeden Tag neue Menschen, unterhältst Dich mit ihnen und lernst sie kennen, aber es ist nicht dasselbe, das Du mit Deinen besten Freunden hattest, die für Dich da waren. Ich liebe den Song. Er fühlt sich an wie ein Teil von mir." Wie besonders und emotional der Song ist, können alle "Grey's Anatomy"-Fans heute (21. Juni) im großen Staffel-Finale erleben.

Oder einfach direkt jetzt und hier! ;)

Jasmine Thompson: "Ich vermisse sie"

Bei ihrer ersten Headline Tour war BRAVO natürlich mit am Start. Vor Jasmine Thompsons Gig in Hamburg, haben wir uns mit ihr getroffen und unter anderem über ihr peinlichstes Erlebnis und YouTuberin BibisBeautyPalace gesprochen. Die beiden haben vor etwa einem Jahr ein Video für Bibis Kanal gedreht. Seit dem stehen die beiden Mädels in Kontakt.

Schau Dir oben im Video an, was sie über Bibi denkt und welches Erlebnis sie vielleicht lieber ungeschehen machen würde. . . ;)