Jannine Weigel: Ein Multitalent erobert die Welt!

Jannine Weigel! Diesen Namen solltest Du Dir unbedingt merken. Wieso? Obwohl Jannine hier in Deutschland vielleicht NOCH NICHT jeder kennt, hat sie auf der ganzen Welt verstreut schon mehrere Millionen Fans und das hat auch seine Gründe!

Jannine Weigel wurde im Juli 2000 in Steinfurt geboren. Zehn Jahre später ging es für sie und ihre Eltern nach Bangkok (Thailand), wo die Erfolgsgeschichte des Multitalents begann. Sie startete professionell mit der Schauspielerei, dem Gesang und einem eigenen YouTube-Kanal, mit inzwischen über 2,2 Millionen Abonnenten.

In Thailand ist Jannine Weigel ein absoluter Superstar. Hier räumt die 16-Jährige immer wieder Preise ab und lebt ihren Traum. Absolut abgefahren: Jannine übernimmt künftig die thailändische Synchron-Stimme von Arya Stark in "Game of Thrones" - wow!

Jannine Weigel: "Zurück zu Dir" ist ihre erste deutsche Single!

Und jetzt möchte Jannine Weigel auch die deutschen Charts erobern. "Zurück zu Dir" erscheint am 2. Juni und ist ein absoluter Ohrwurm. Davon durften wir uns selbst live überzeugen, als Jannine bei uns in der Redaktion zu Besuch war. Neben einem Interview, durch das Du sie noch besser kennenlernen kannst, haben wir mit ihr auch ein Instagram-Live gestartet, bei dem sie die Fragen der Zuschauer beantwortet und am Ende sogar ihren Song performt hat.

Du hast Jannine Weigel verpasst? Dann solltest Du Dir ihre Performance hier unbedingt noch einmal anschauen. Wo Du Jannine außerdem treffen kannst, erfährst Du auf ihrer offiziellen Website - einfach hier klicken!

Welches geheime Talent, von dem viele garantiert noch nichts wissen, Jannine hat und was sie so absoult gar icht kann, erfährst Du oben im Video! ;)

Jannine Weigel: Hier kannst Du ihr folgen!

Jannine Weigel bei: YouTube, Instagram, Facebook, Twitter und Soundcloud