Jan Leyk: Seine Opfer bei Facebook

Jan Leyk liebt es zu provozieren und nimmt in den sozialen Netzwerken meist kein Blatt vor den Mund. Besonders über Angelina Heger und Sarah Lombardi machte sich der Ex BTN-Star schon bei Facebook lustig. Während des Trennungs-Dramas von Pietro und Sarah ging Leyk sogar so weit, dass er sich ein Tattoo auf sein Bein stechen ließ mit dem Schriftzug "#Alles.für.Alessio". Dies war eine Anspielung auf den häufig gesagten Satz "Hauptsache Alessio geht es gut", den die Lombardis immer wieder vor der Kamera sagten.