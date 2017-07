Jacob Sartorius: Freundin, Merch, Instagram - alle News!

Jacob Sartorius ist einer der größten Web-Stars der Welt. Auf Musically folgen dem 14-Jährigen 18 Millionen, auf Instagram 8,3 Millionen und auf Twitter 1,3 Millionen Fans. Doch nicht nur in den sozialen Medien begeistert der US-Amerikaner seine Follower. Auch musikalisch startet er richtig durch und hat schon mehrere Singles veröffentlicht, die sich in den Charts platzieren konnten.

Auf diese Übersichtsseite findest Du alle News und Infos zu Jacob Sartorius.

Jacob Sartorius: Fame auf Instagram, Musical.ly & Co.

Jacob Sartorius hat mit nur 14 Jahren bereits das, wovon viele nur träumen: Er ist berühmt und erfolgreich. Seine Karriere begann mit kurzen Clips auf der Videoplattform Vine, die vor einiger Zeit jedoch eingestellt wurde. Danach versuchte sich das Multitalent vor allem an der Lip-Sync-App Musical.ly. Dort baute sich Jacob schnell eine große Gefolgschaft auf und gehört mittlerweile zu den bekanntesten Nutzern weltweit.

Doch es sollte nicht nur beim synchronen Lippenbewegen bleiben: Auch als richtiger Popsänger startet er durch: Sein Track "Hit or Miss" wurde beispielsweise schon fast 50 Millionen Mal angeklickt. Übrigens: Alle seine Aktivitäten bei Instagram, Musical.ly & Co. werden von seiner Mutter gemanaged.

Hier findest Du Jacob Sartorius bei Instagram, Musically und Snapchat:

Instagram: @jacobsartorius

Musical.ly: @jacobsartorius

Snapchat: @jacobsvine

Jacob Sartorius: So sollte seine Freundin sein

Bei so viel Erfolg scheint es fast unvorstellbar, dass Jacob Sartorius keine Freundin hat. Doch so ist es: "Ich bin Single, aber ich suche nach einer Freundin", gesteht der 14-Jährige im Interview mit "Just Jared Jr." und hat auch schon konkrete Vorstellungen, was seine künftige Lady alles mitbringen muss: "Ich suche jemanden, mit dem ich einfach Spaß haben kann. Heutzutage scheinen viele eine Freundin nur zu haben, um sie wie eine Trophäe herumzeigen."

missing my bestfriend ❤️ @babyariel Ein Beitrag geteilt von Jacob Sartorius (@jacobsartorius) am 23. Jul 2017 um 21:24 Uhr

Er hingegen möchte ein Mädchen, dass auch gleichzeitig seine beste Freundin ist: "Aus meiner Sicht sollte es um nichts anderes gehen, als eine Persönlichkeit, die man genießt", so Jacob Sartorius. Keine schlechte Einstellung vom Popstar!

Jacob Sartorius: Wo gibt es seinen Merch?

Wie viele andere Social Media Stars, hat Jacob Sartorius auch seinen eigenen Merch mit vielen Fan-Artikeln. Dazu gehören u.a. T-Shirts, Hoodies, Caps aber auch Handyhüllen und weitere Accessoires. Zu finden ist Jacob Sartorius' Merch auf seiner offiziellen Homepage, auf der auch regelmäßig Tour Updates zu finden sind.

Apropos Tour Updates: Im Zuge seiner "The Last Text" Welttournee macht er dieses Jahr noch in vier deutschen Städten Halt: München (14. Oktober), Hamburg (17. Oktober), Berlin (19. Oktober), Wiesbaden (21. Oktober)

Jacob Sartorius: Fakten über den Star

Jacob Sartorius wurde am 2. Oktober 2002 in Oklahoma geboren

Seine Schwester heißt Caroline und taucht auch regelmäßig auf seinem Insta-Kanal auf

Jacob ist ein Adoptiv-Kind und lebt zur Zeit in Reston, Virginia

Sein voller Name lautet Rolf Jacob Sartorius

Auf Grund seines Erfolges wurde er oft Opfer von Mobbing, weswegen er schon dreimal die Schule wechseln musste