Ist sie Camila Cabellos Konkurrentin?

Es ist kein Geheimnis, dass die Girls von "Fifth Harmony" alle Solokarrieren anstreben, während das Schicksal der Band in den Sternen steht. Wird sie nun Camila Cabellos schärfste Konkurrentin?

"Fifth Harmony" bricht auseinander

Berichten zufolge verlässt Lauren Michelle Jauregui als Nächste für Columbia Records die Band, um eine Solo-Platte zu veröffentlichen. Normani Kordei Hamilton eigenständige Debütalbum ist bereits zu mehr als 30% fertig und Dinah Jane arbeitet derzeit mit Produzent RedOne's zusammen. Ally Brooke veröffentlichte ebenfalls einen Song ohne ihre "Fifth Harmony"-Schwestern. Sie hat sich kürzlich mit dem deutschen Musikproduzenten Topic für den Song "Perfect" zusammengetan.

Ally Brooke auf Erfolgskurs

Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Laut einem Artikel von "Variety", unterzeichnete Ally eine Solo-Vereinbarung mit Maverick/ReignDeer Entertainment und wird durch Britney Spears langjährigen Manager Larry Rudolph vertreten. Maverick/ ReignDeer vertritt derzeit unter anderem Fifth Harmony, Britney, Pitbull, Miley Cyrus und Steven Tyler. "Larry gehört zur Familie. Ich kann mir niemanden vorstellen, dem ich mehr vertraue, um auf mich und meine Vision zu achten ", sagte Ally in einer Pressemitteilung. " Ich habe jetzt das Beste aus beiden Welten mit Larry an der Spitze von Fifth Harmony, und Larry in meiner persönlichen Karriere! ". Klingt ganz danach, als kommt Ally demnächst groß raus und macht Camila Konkurrenz bezüglich der Solokarriere.