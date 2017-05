Ist das die größte Katze der Welt?

Katzen gehören zu den beliebtesten Haustieren weltweit. Speziell in Deutschland haben viele der flauschigen Vierbeiner ein Zuhause: Mehr als 13 Millionen Katzen schnurren täglich in deutschen Haushalten herum. Das wohl größte Exemplar kommt allerdings nicht aus Deutschland, sondern Australien. Ihr Name: Omar!

Größte Katze der Welt: Omar ist 1,2 Meter lang!

Im australischen Melbourne lebt Omar, ein riesiger Maine-Coon-Kater. Die Mietze von Besitzerin Stephanie Hirst ist die wohl größte Katze der Welt. Mit stolzen 1,2 Metern ist sie gut dreimal (!) so groß, wie ein gewöhnlicher Stubentiger - und damit sogar noch gewaltiger als der bisherige Rekordhalter "Ludo" aus Großbritannien. Dieser Maine-Coon-Kater steht mit 118,3 cm Körperlänge im Guiness Buch der Rekorde.

Omar wird sich diesen Titel aber demnächst wohl selbst unter den Nagel bzw. unter die Kralle reißen. Zeitnah schauen nämlich die Verantwortlichen der "Guiness World Records" persönlich bei Stephanie Hirst vorbei, um eine offizielle Untersuchung und Messung vorzunehmen und Omar dann ganz offiziell zur größten Katze der Welt zu machen!