Ungefähr 300.000 Leute sollen bereits unterzeichnet haben. Aber kann man Apple so wirklich von ihrem Plan abbringen? Es ist eher unwahrscheinlich. Designer Sean Nelson zeigt auf seinem Blog, wie ein Adapter für konventionelle Kopfhörer aussehen könnte.

Eine Idee für iPhone-7-Kopfhörer-Adapter. © Sean Nelson/blog.partlysean.com

3. Februar 2016

Wann kommt das iPhone 5SE?

Was wäre eine Woche ohne ein neues Gerücht zum iPhone ... Diesmal betrifft es das iPhone 5SE, das noch vor dem iPhone 7 erscheinen soll. Bisher wussten wir nur Details zur Größe (vier Zoll Display - es wird also kleiner), dass es einen schnelleren Prozessor, eine bessere Kamera haben wird und dass es entweder im März oder April erscheinen soll.

Jetzt sickerte durch, dass das nächste Apple Event, bei dem auch die kleinere Version des beliebten Smartphones vorgestellt werden soll, am 15. März stattfindet. Hier soll es dann aber nicht nur ein neues iPhone, sondern auch das neue iPad Air 3 zum ersten Mal zu sehen geben.Wie aufregend!

Mit dem 5SE sollen wieder die Leute angesprochen werden, die nicht so viel Wert auf einen riesigen Bildschirm legen. Ein kleines, neues, süßes iPhone? Sind wir auf jeden Fall am Start!

28. Januar 2015

Das iPhone 7 soll die beste Kamera aller Zeiten haben!

Für alle, die komplett auf eine Kamera verzichten und nur noch Fotos mit ihrem Smartphone schießen, oder alle Blogger, die sowieso immer und überall fotografieren, gibt es jetzt eine unglaublich gute Nachricht!

Denn so wie es aussieht, wird das neue iPhone 7 die beste Kamera aller Zeiten mitbringen. Zum ersten Mal überhaupt werden in einem Smartphone zwei eigenständige Kamera-Module zur Verbesserung der Bild-Qualität verbaut. Was für eine Revolution!

Es soll außerdem einen optischen Zoom mit 2 bis 3-facher Vergrößerung geben. Da dürfte das Herz von vielen Hobby-Fotografen und auch Foto-Profis höher schlagen. Schon mit dem iPhone 6 können erstaunlich tolle Bilder geknipst werden. Diese sind inzwischen nur von einem geschulten Auge von Fotos zu unterscheiden, die mit einer hochwertigen Spiegelrefelx-Kamera geschossen wurden.

Im Moment ist allerdings noch nicht klar, ob die Super-Kamera in allen iPhone 7 Modellen verbaut wird oder nur in einem "Premium Modell". Puh, bei den vielen neuen Modellen rund um das iPhone 7 und dem in wenigen Wochen erscheinenden iPhone 5SE, kann man ziemlich schnell den Überblick verlieren.

Bis das iPhone 7 erscheint, müssen wir auch noch bis zum Herbst 2016 warten. Das iPhone SE soll bereits im April erscheinen.

Wie wird das neue iPhone 7 aussehen? © iStock

25. Januar 2016

Kommt vorher noch das iPhone 5SE auf den Markt?

Es gibt immer mehr Spekulationen um das neue iPhone 7. Zuletzt waren wir etwas geschockt, weil das Smartphone offenbar keinen Eingang für normale Kopfhörer mehr hat. Morgens im Bus oder in der Bahn ohne Musik? Geht gar nicht! Auf die Lösung für das Problem sind wir immer noch gespannt.

Doch was uns beispielsweise freut, ist, dass das iPhone endlich wasserdicht sein soll. Unterwasser-Aufnahmen im Urlaub? Check! Auch so Dinge wie der Panik-Modus gefallen uns richtig gut!

iPhone: Neues Gerät soll bereits im April kommen!

Jetzt gibt es schon wieder neue News: Angeblich soll bereits im März oder April - also in wenigen Wochen(!) - das iPhone 5SE herauskommen und ein etwa vier Zoll großes Display haben. Im Vergleich: Das iPhone 6 hat 4,7 Zoll. Es wird also wieder deutlich kleiner UND die Kopfhörerbuchse wird bei diesem Modell angeblich nicht abgeschafft.

Das iPhone 5SE wird bei uns in Deutschland etwa 500 Euro kosten. Zwar immer noch nicht billig, aber wesentlich günstiger als das iPhone 6s, dass es gerade ab 744 Euro zu kaufen gibt. Wir sind gespannt, wie das kleinere Modell ankommen wird!

8. Januar 2016

Wird das iPhone 7 wirklich wasserdicht sein, dafür aber keinen Kopfhöreranschluss haben?

YEAH, wie cool ist das denn? Können wir das neue iPhone 7 etwa tatsächlich mit in die Badewanne nehmen? Oder coole Bilder und Videos im Meer schießen und drehen?

Gerüchten zufolge soll das in diesem Jahr erscheinende iPhone 7 tatsächlich wasserdicht sein! Leider haben wir auch ziemlich schlechte Nachrichten! Bevor Du also weiterließt, jubele am besten noch ein bisschen!

Hat das iPhone 7 tatsächlich diesen großen Nachteil?

Denn offenbar wird das Smartphone zwar kein Wasser reinlassen, dafür aber auch keine Kopfhörer mehr, denn der Anschluss soll aufgrund des schmalen Gehäuses komplett verschwunden sein.

Bitte was? Dürfen die das überhaupt? Erst hieß es, unsere herkömmlichen Kopfhörer werden aufgrund eines neuen Anschlusses nur noch mit einem Adapter funktionieren (auch schon doof) und jetzt soll es gar keine Möglichkeit geben, um Musik nur für sich zu hören, ohne andere Menschen damit zu belästigen?

iPhone: Kabellose Kopfhörer?

Gut, eine Theorie könnte sein, dass das neue Smartphone nur noch mit kabellosen Kopfhörern läuft (aber die müssen wir uns auch erst einmal besorgen) oder es muss noch eine Lösung geben, die wir uns bisher noch nicht vorstellen können.

Aber wir hoffen WIRKLICH, dass Apple eine anständige Lösung parat hat!

10. Dezember 2015

iPhone 7: Baut Apple baut ein eigenes Akku-Case für mehr Leistung?

Das ist doch mal eine richtig coole Sache: Apple bringt zum ersten Mal eine eigene Schutzhülle für seine iPhones auf den Markt. Darin ist ein Zusatzakku integriert, der für bis zu 80 Prozent mehr Leistung sorgen soll. Dadurch ist eine Nutzungsdauer von LTE Internet von bis zu 18 Stunden möglich.

Das klingt doch richtig gut! Denn so können wir unsere geliebten Apps wie Snapchat, Whats App, Instagram & Co. noch viel länger nutzen!

© iStock

iPhone: Smart Battery Case als Schutzhülle?

Die Schutzhülle ist aus Silikon gefertigt und hat zusätzliche Antennen integriert, um die Empfangs- und Sendeleistung Deines Smartphones zu verbessern. Das Netz wird durch das Battery Case also nicht gestört.

Die Schutzhüllen sind relativ dick und in den Farben Anthrazit und Weiß für 119 Euro zu kaufen. Alternativ kannst Du Dir auch einfach ein mobiles Akku-Ladegerät kaufen, da liegt der Preis deutlich drunter und Du schließt es einfach unterwegs an, wenn Du kaum noch Akku hast. Trotzdem eine echt coole Sache von Apple, wenn auch wieder sehr teuer!

Das ist das Smart Battery Case. © Apple

2. Dezember 2015

iPhone 7: Kopfhörer passen nicht in das neue Smartphone!

iPhone-Fans auf der ganzen Welt sind gerade wegen dieser einen News unglaublich beunruhigt! Und ja, wir gehören auch dazu! Angeblich soll das neue iPhone 7 laut eines japanischen Blogs so unfassbar dünn werden, dass es uns unmöglich wird, unsere Kopfhörer daran anzustöpseln.

Bitte waaas? Und wie sollen wir unterwegs die BRAVO Charts hören? Und überhaupt, wir wollten uns doch eigentlich zu Weihnachten die neuen, heißen Kopfhörer wünschen, die wir dann ab nächstem Jahr überall anstöpseln können, außer an das iPhone.

iPhone 7: So können wir unsere alten Kopfhörer trotzdem nutzen

Auf dem Blog steht auch, wo wir uns stattdessen einstöpseln. Nämlich in der Lade-Buxe. Dafür gibt es dann natürlich passende Anschlüsse, um auch vorher gekaufte Kopfhörer benutzen zu können, aber so richtig gefällt uns das Ganze nicht!

Dann sind wir doch lieber dafür, dass das iPhone wieder ein bisschen an Umfang zulegt! Oder was meinst Du?

© iStock

18. November 2015

iPhone 7: Jetzt kommt der "Panik-Modus"!

Es ist eines der spannendsten Themen für alle iPhone Liebhaber: Wie wird das neuste Modell aussehen und was kann es? Jetzt gab es erst einmal neue Gerüchte zum Erscheinen des iPhone 7. Und diese News verwundert viele, denn bisher hat sich Apple immer daran gehalten, das neue Gerät Ende September für uns parat zu haben.

Es soll eine Mini-Version vom iPhone 7 geben

Diesmal soll das iPhone allerdings schon im Sommer erscheinen. Bedeutet also, wir müssen uns nicht mehr allzu lang gedulden. Doch könnte es sich bei dem im Sommer 2016 erscheinenden Gerät tatsächlich um eine Mini-Version des iPhone 7 handeln. Denn angeblich plant Apple eine kleinere Alternative mit einem vier Zoll Display (also ungefähr so groß wie das 5er). Das iPhone 7 Plus könnte deshalb also wie gewöhnlich erscheinen.

Was den zuvor angekündigten stromsparenden Display angeht, wird es Apple offenbar nicht schaffen, diese Idee tatsächlich jetzt schon umzusetzen. Experten rechnen frühestens 2015 damit.

iPhone: Mit dem "Panik-Modus" gegen Diebe

Ebenfalls wird darüber spekuliert, dass das iPhone 7 über einen ganz speziellen "Panik-Modus" verfügen wird. Bedeutet: Du wirst in Zukunft mehrere Finger für Touch ID registrieren können. Dabei kannst Du Deinen Fingern sogar verschiedene Funktionen zuordnen. Benutzt ein Dieb dann beispielsweise seinen Zeigefinger, um das Smartphone zu bedienen, werden sofort alle Daten blockiert und die Kamera sowie das Mikrofon aktiviert, sodass direkt Aufnahmen vom Täter gemacht werden. Ziemlich cool!

Wir sind gespannt, welche spannenden Details in den nächsten Wochen noch veröffentlicht werden!

7. September 2015

iPhone 7: Wird es so dünn?

Wow! Das neue iPhone 6s wird in wenigen Tagen vorgestellt, aber auch für das iphone 7 gibt es schon Pläne. Es soll extrem dünn werden! Nur 6,0mm dick soll das 2016-iPhone sein. Damit wäre es dünner als das iPad Air 2. Wir sind gespannt!



Rückblick:

Bei seinem nächsten iPhone will Apple ein ganz entscheidendes Problem beheben: das zerbrechliche Display! Damit das Handy beim Runterfallen nicht mehr so leicht kaputt geht, soll es eine spezielle Anti-Riss-Technologie geben. Außerdem will Apple den Schwerpunkt des Handys so verlagern, dass es beim Runterfallen immer auf der Rückseite und nicht auf dem Display landet.

Wird es so aussehen` © iPhone

Dazu soll es einen entweder den kantigen oder einen gewölbten Display bekommen! Beim kantigen Display reicht der Bildschirm sozusagen um die Ecke.

Beim abgerundeten wäre es anders: Apple hat auf beide Varianten ein Patent angemeldet.

iPhone 7: Es wird noch dünner

Fans sind schon total gespannt auf der neue iPhone 7. Jetzt ist ein neues angebliches Design für das Handy aufgetaucht. Und darauf ist es dünner denn je!

Das iPhone 7 slim soll nur 5 Millimeter dick werden. Es wurde nun in einem Konzeptvideo vorgestellt.

Im Konzept-Handy soll eine 20-Megapixel-Kamera und eine 8-Megapixel-Frontkamera verbaut sein. Außerdem soll der Bildschirm 5,5 Zoll groß sein und eine 4K-Auflösung haben.

Hat das iPhone 7 keinen Homebutton mehr?

Das iPhone 7 soll keinen Homebutton mehr haben! Wird dadurch auch das Gehäuse verändert und der Bildschirm größer? Wird es gar keine Umrandung mehr haben? Jetzt ist ein Foto im Umlauf, dass angeblich das iPhone 7 zeigen soll.

Wird so das iPhone 7 aussehen? © Twitter/MetroUK

Wird so das iPhone 7 aussehen? Und wo ist dann die Frontkamera? Wir sind gespannt!

So wird das iPhone 6s

Wie das iPhone 6s aussehen wird, ist noch unklar! Sicher ist allerdings, dass Apple viele Neuerungen plant. Vielleicht sogar mehr als bisher! So soll zum Beispiel der abstehende Kameraring, den so viele beim Iphone 6 und Iphone 6 plus als Makel bezeichnet haben, verschwinden.

Gerüchten zufolge soll das neue iPhone deutlich schneller werden und wasserdicht sein! Schwierig wäre diese Änderung für Apple nicht, denn das Gehäuse ist eh geschlossen und wird von Nutzern nicht selbst geöffnet!

Außerdem wird gemunkelt, dass man das neue Teil ohne Kabel aufladen kann mit einem neuen Ladesystem! Dazu soll das iPhone 7 doppelt so viel Arbeitsspeicher bekommen wie bisherige Modelle und eine neue Kamera haben, die so gestochen scharfe Fotos knipst wie eine Digitalkamera!

Wow! Wir freuen uns über die News und sind gespannt!