iPhone 6 Plus: Aldi verkauft Apple Smartphone

Das iPhone 6 Plus von Apple ist immer noch eine ziemlich teure Angelegenheit. Bei vielen Elektrofachmärkten kostet das mittlerweile über zwei Jahre alte iPhone z.B. stolze 649 Euro. Bei der Einführung im September 2014 kostete es sogar 700 Euro.

Wer sich für das Smartphone interessiert und richtig sparen möchte, sollte demnächst bei Aldi vorbeischauen. Richtig gehört: Bei Aldi!

iPhone 6 Plus bei Aldi kaufen

Aldi-Süd kündigt in einem aktuellen Prospekt ein krasses Schnäppchen an: Das iPhone 6 Plus mit einem Jahr Garantie sowie einer SIM-Karte mit zehn Euro Startguthaben für den Aldi-Talk-Tarif gibt es beim Discounter bald für 479 Euro. Online kann bislang (Stand: 4. April) nur eBay bei diesem Preis mithalten.

Viel Auswahl bezüglich Farben und Speicher gibt es jedoch nicht: Das iPhone 6 Plus mit seinem 5,5-Zoll-Display wird bei Aldi nur mit 16 GB Speicher angeboten (Upgrade über Micro-SD-Karte ist nicht möglich). Bei den Farben stehen zudem nur Spacegrau und Silber zur Auswahl. Dafür ist aber die SIM-Karte von Aldi keine Pflicht: Es können auch Karten aus bereits bestehenden Verträgen genutzt werden.