Instagram Update: Neue Schriftarten für Deine Stories!

Ab heute (01. Februar) hast Du die Möglichkeit, in den Instagram Stories verschiedene Schriftarten und Hintergründe zu verwenden. Ein kleines, aber ausdrucksstarkes "JUHU" können wir uns an dieser Stelle leider nicht verkneifen. Schon oft haben wir uns, besonders in Sachen Schrift, mehr Individualität gewünscht. Ab jetzt ist das also möglich!

Instagram Update: So wählst Du die verschiedenen Schriften aus!

Um die Schrift-Art zu ändern, gehst Du in den Story-Modus und wählst dann anstatt "Normal" oder "Boomerang", das Wort "Schrift" aus. Und schon kannst Du loslegen. Entscheide Dich doch gleich für unterschiedliche Schrift-Arten - dazu noch einen bunten Hintergrund und ein GIF, und schon kannst Du Deine Gedanken noch individueller gestalten, um sie mit Deinen Freunden teilen.

Viel Spaß beim Ausprobieren! ;)