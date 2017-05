Instagram Update: So geht's

Das neue Instagram Update kannst Du so nutzen: Wenn Du Deine Standortermittlung in den Einstellungen aktiviert hast, siehst Du oben in Explore ab sofort eine Story, die mit vielen verschiedenen Stories gefüllt ist, die in Deiner aktuellen Umgebung erstellt wurden. Suchst Du künftig nach einem beliebigen anderen Ort auf der Welt (außer nach dem, an dem Du Dich gerade befindest), wird Dir die jeweils passende Location Story oben auf der Standort-Seite angezeigt.

Mit Instagram Hashtag Stories werden Dir Stories vorgeschlagen, die besser zu Dir und Deinen Interessen passen. Dein Profil steht schon auf "öffentlich"? Dann hast natürlich auch Du die Möglichkeit, Teil einer Location- oder Hashtag-Story zu sein.