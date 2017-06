Instagram Update: Live-Videos sind jetzt 24 Stunden verfügbar!

Instagram Live-Videos speichern: So funktioniert es!

Um das neue Instagram Update zu nutzen klickst Du nach Beendigung Deines Insta Live einfach auf dem Bildschirm auf "Teilen", nachdem Du die Möglichkeit ausgewählt hast, das Video für Deine Freunde nochmals für 24 Stunden sichtbar zu machen. Natürlich kannst Du auch wie gewohnt auf "Verwerfen" oder einfach nur "Speichern" klicken - dann verschwindet das Live-Video wie Du es gewohnt bist (beim Speichern ist es dann natürlich nur noch für Dich sichtbar)

Solltest Du also in Zukunft eine Live Session auf unserem BRAVO Instagram Account verpassen, wirst Du sie in vielen Fällen auch Stunden nach dem Ereignis noch in unseren Stories finden. Klingt doch ziemlich gut oder? ;)