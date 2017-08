Instagram Update: Jetzt kannst Du Live-Videos mit Freunden machen

Erst vor einer Woche feierten die Instagram Stories ihren ersten Geburtstag. Sie werden von mehr als 250 Millionen Menschen weltweit genutzt - und das täglich! Kein Wunder also, dass Instagram vor einiger Zeit auch die Live-Funktion in den Stories eingeführt hat. Besonders Influencer nutzen diese Möglichkeit gerne, um in direkten Kontakt mit ihrer Community zu treten. Wir gehen auf unserem Kanal @bravomagazin übrigens auch total gerne Live - folgt uns da. ;)

Instagram Update: Auf Storys kann jetzt direkt geantwortet werden! Live-Videos in Instagram Stories Tolle Neuigkeiten: Ab heute werden die Möglichkeiten in den Insta Stories noch besser, denn Instagram ermöglicht es jetzt zusammen mit einem Freund Live zu gehen. Dafür muss der Freund oder die Freundin aber nicht mehr neben Dir sitzen, mit dem Update kannst Du einen Freund in Dein Live-Video ganz einfach hinzufügen. Klingt ziemlich cool, oder? :) Kleiner Haken: Diese Funktion wird momentan mit einem kleinen Teil der Instagram-Community getestet und weiterentwickelt. In den kommenden Monaten wird Instagram sie aber der gesamten Community zur Verfügung stellen. Am besten führst Du ein Insta Update durch und schaust, ob Du zu denjenigen gehörst, die die Funktion testen können. Ganz neu: Nun kannst Du mit einem Freund gemeinsam bei Instagram Live gehen. Instagram Instagram Update: Fotos können jetzt archiviert werden! Buzz

