Instagram Update: Fotos können jetzt archiviert werden!

Kennst Du die Situation: Du scrollst durch Deinen Instagram-Feed und entdeckst mehrere Fotos, die Dir vor Wochen oder Monaten noch richtig gut gefallen haben, inzwischen aber irgendwie nicht mehr so richtig reinpassen wollen. Dazu gehören aber auch Bilder, die trotzdem eine gute Anzahl an Likes abgestaubt haben. Was tun? Löschen? Für viele war das bisher die einzige Möglichkeit, um auch in Zukunft wieder happy durch den eigenen Feed zu scrollen. Doch jetzt kommt ein Instagram Update, dass es möglich macht, etwas zu entfernen, ohne, dass man es später bereut.

Instagram Update: Mit Location- und Hashtag Stories die Welt entdecken Das Instagram Update macht es Dir nämlich möglich, Deine Fotos zu archivieren. Das heißt, dass Du ein Foto aus Deinem Feed nehmen und an einen anderen Ort verlagern kannst. Wenn Du das Bild jedoch zurückhaben möchtest, geht das ohne Probleme! Yeah, mega! Instagram Update: So archivierst Du einen Beitrag! Du kannst jeden Beitrag archivieren, indem Du erst auf "…" und dann auf "Archivieren" tippst.

Deine archivierten Beiträge kannst Du jederzeit über den Button oben rechts in Deinem Profil anschauen.

Falls Du einen archivierten Beitrag zurück in Dein Profil verschieben möchtet, tippe erst "…" und dann "Im Profil anzeigen". Der Beitrag wird an der Stelle in eurem Profil angezeigt, an dem er sich vorher befunden hat. Instagram-Beiträge können ganz einfach archiviert werden! PR Viel Spaß beim Archivieren! ;) Instagram

Leben

