Instagram Update: Face Filter funktionieren jetzt auch in Live-Videos!

Es gibt ein neues Instagram Update! Face Filter funktionieren ab sofort auch in Live-Videos. Noch mehr Spaß bei Live-Übertragungen? Aber so was von! 😉

Das neuste Instagram Update verändert Live-Übertragungen völlig. In Zukunft ist es nämlich möglich, witzige Filter, wie den Regenbogen und die Katzenohren auch in einem Live-Video zu verwenden. In dieser Woche ist übrigens auch zusätzlich der Sonnenbrillen-Filter verfügbar. Wer auf die Gläser tippt, kann die Kulisse, die sich in den Gläsern spiegelt, verändern.

Ihr möchtet das neue Update gleich ausprobieren? Dann los! Installiert einfach die aktuelle Version von Instagram, öffnet die Kamera und geht auf den Live-Modus. Jetzt könnt ihr auf euer Gesicht klicken, einen Filter aussuchen und live gehen. Natürlich könnt ihr auch live gehen und dann erst auf euer Gesicht klicken und euch für einen der Filter entscheiden.