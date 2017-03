Instagram-Update: Buchen wir unsere Termine bald über die Foto-App?

Instagram-Update: So soll es funktionieren!

Denn angeblich soll noch in diesem Jahr ein Instagram-Update herauskommen, was es möglich macht, über einen Account eines Unternehmens direkt einen Termin zu buchen. Hä? Jaaa! Heißt, wenn Du mal wieder durch Instagram scrollst und ein Foto von einem leckeren Brunch, Lunch oder einem Schnappschuss einer coolen Trend-Frisur in einem bestimmten Friseur-Salon siehst, wirst Du mit einem Klick auf die Buchungsfunktion in der entsprechenden Location direkt einen Tisch reservieren oder einen Termin für einen neuen Haar-Schnitt machen können.

Angenommen Du bist auf dem Profil eines Friseur-Salons, hier kannst Du direkt unter der Profil-Beschreibung auf "Buchen" klicken, dann kannst Du Dich direkt entscheiden, was gemacht werden soll. Du wählst dann beispielsweise "Haarschnitt Damen" aus. Als Nächstes wird dann noch einmal genauer abgefragt, was es werden soll (Spitzen, komplette Typ-Veränderung usw.) und dann gelangst Du schon zum Kalender, in dem Dir freie Tage und Zeiten angezeigt werden. EASY!