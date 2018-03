Instagram Update: Ab heute gibt es die Shopping-Funktion

Wer kennt es nicht: Auf Instagram postet eine angesagte Bloggerin ihr neustes Outfit und ihr denkt euch „Wow, das will ich auch haben!“ Bislang konntet ihr dann die verlinkten Modelabel anklicken und seid so auf dem Instagram-Profil der jeweiligen Designer oder Shops gelandet. Doch jetzt wird euch das Nachkaufen noch leichter gemacht: Denn ab sofort gelangt ihr dank der neuen Funktion „Instagram Shopping“ direkt dahin, wo ihr eure Lieblingsprodukte auch direkt online kaufen könnt.

So funktioniert Instagram Shopping

Was die Instagram-User in den USA schon seit letztem Jahr können, ist ab heute (20.03.18) auch in Deutschland möglich: Ihr könnt euch inspirieren lassen und sofort ganz unkompliziert drauf losshoppen.

Die Shopping-Beiträge auf Instagram sind mit einer kleinen Einkaufstasche gekennzeichnet, so dass ihr sie ganz einfach erkennen könnt. Marken können in einem Beitrag bis zu fünf Produkte markieren. Wenn ihr draufklickt, erhaltet ihr weitere Informationen dazu. Und wenn euch etwas gefällt, könnt ihr es anschließend ganz einfach über den „Jetzt einkaufen“-Button in euren Warenkorb legen. Das Ganze gilt natürlich nicht nur für Fashion, sondern auch für alles andere wie Möbel oder Food.

In diesen Ländern kann jetzt drauf losgeshoppt werden

Die neue Funktion ist eines der bedeutendsten Instagram-Updates der letzten Jahre. Neben den Deutschen können ab heute auch alle Instagram-User in Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, Kanada, Brasilien und Australien via Instagram auf Shoppingtour gehen.