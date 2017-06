Instagram Stories: Neue Face Filter & Hashtag-Sticker!

UPDATE

Ab heute gibt es neue Instagram Face Filter in den Stories. Damit kannst Du Deine Beiträge noch cooler und bunter gestalten. Wir zeigen Dir, was es Neues gibt. :)

Road-Trip-Filter: Hierfür musst Du einfach nur den Mund öffnen und schon wirst Du an einer Straße entlangdüsen. Das kannst Du übrigens auch zusammen mit Freunden tun.

Hierfür musst Du einfach nur den Mund öffnen und schon wirst Du an einer Straße entlangdüsen. Das kannst Du übrigens auch zusammen mit Freunden tun. Schlafmasken-Filter: Bei diesem Filter kannst Du zwischen Tag und Nacht hin und her wechseln, indem Du mit dem Kopf nickst.

Wie auch bei den bisherigen Filtern, funktionieren die Neuen in Kombination mit Boomerangs, in der Rückwärtsfunktion und anderen Instagram-Video-Formaten. Die neuen Face Filter sind ab heute 19 Uhr in der Version 10.21 für iOS im Apple App Store und für Android in Google Play verfügbar. Ganz viel Spaß beim Ausprobieren!

So sehen die neuen Instagram Face Filter aus. PR

16. Mai 2017

Instagram Stories: Jetzt gibt es auch Face Filter!

Instagram Stories hat über 200 Millionen Nutzer täglich (!) und seit dem Launch der Stories im August 2016, gibt es immer weitere Updates und Neuheiten, die die App noch spannender und cooler machen! Doch worauf wir bis jetzt wirklich ALLE noch gewartet haben?

Ab sofort wird es auch bei Instagram Stories Face Filter geben. Ob der Blumen-Kranz oder die süßen Häschen-Ohren - über das neue Icon unten rechts in der Stories-Kamera können Face-Filter auf Fotos, Videos und sogar auch Boomerangs gezaubert werden. Und achte mal darauf, wie lebensecht sich beispielsweise die Ohren Deiner Bewegung anpassen - ziemlich cool!