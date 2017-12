Du kennst es: Manchmal sind die Instagram Stories die viel besseren Insta Posts, oder? Doch leider verschwinden diese nach 24 Stunden. Zwar ist es bereits möglich, diese in der eigenen Fotogalerie auf dem Handy zu speichern, jedoch haben Follower davon eher weniger. Doch damit ist jetzt Schluss. Instagram hat ein neues Update und hier gibt`s direkt das how to!

Stories-Archiv how to:

Deine Stories werden ab sofort automatisch in einem privaten Archiv innerhalb von Instagram gespeichert. Das heißt: Du kannst sie später nicht nur erneut ansehen, sondern auch zu einer neuen Story hinzufügen, in Deinem Feed teilen oder zu Deinen Stories Highlights hinzufügen (was das ist, erklären wir Dir unter dem nächsten Punkt).

Und das Coole: Du kannst zwischen Deinem bisherigen Beitrags-Archiv und dem neuen Stories-Archiv hin- und herwechseln. Somit kann das Stories-Archiv natürlich auch deaktiviert werden.



Seit dem 05. Dezember 2017 kannst Du Deine Lieblings-Stories auch zu einer Highlight-Storie zusammenführen und in Deinem Profil speichern. Ein Highlight wird immer als eingenständige Storie wiedergegeben und hat keine Begrenzung. Du kannst also so viele Highlights posten, wie Du möchtest. Diese erscheinen dann ebenfalls in der Storie-Leiste über Deinem Profil.

Probier es direkt aus und speichere Deine besten Momente für die Ewigkeit ab!