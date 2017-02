Instagram: Mit diesem Update kannst Du Fotoalben erstellen!

Doch damit ist jetzt Schluss! Wenn Du also in Zukunft zehn schöne Fotos hast und diese unbedingt alle am liebsten zeitgleich hochladen möchtest, kannst Du das einfach machen! Denn bald soll es möglich sein, mit Instagram Fotoalben zu erstellen. Heißt, es können bis zu zehn Fotos einzeln bearbeitet und unter einem Thema in einem Album platziert werden, heißt es bei Très Click.

Deine Follower können dann auf den "Ordner" klicken und sich alle Fotos anschauen, ohne das sie einzeln in Deinem Feed erscheinen. Klingt doch ziemlich cool oder?

Jetzt BRAVO News kostenlos bei WhatsApp und im Facebook Messenger!