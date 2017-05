Instagram feiert die LGBTQ-Community mit Pride Sticker

Instagram feiert die LGBTQ-Community

Und so sieht das ganze aus: In den Instagram Stories findest Du ab heute ein neues Set mit sechs Pride Stickern, die von internationalen LGBTQ-Künstlern entworfen wurden. Wenn Du einmal auf einen Sticker tippst, kannst Du mehr über den Künstler erfahren. Tippst Du zweimal auf den Sticker, dann bekommst Du weitere Inhalte zum Thema #Pride2017. Übrigens: In Zusammenarbeit mit Künstlern verwandelt Instagram auf der ganzen Welt Wände in farbenfrohe Kunstwerke, um die LGBTQ-Community zu feiern und zu unterstützen!

Mit dem coolen Regenbogenstift machst Du auf das Thema aufmerksam und gestaltest ganz nebenbei Deine Stories noch bunter.

Alle Instagram News auf einen Blick!