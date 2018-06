Instagram: Diese neuen Updates werdet ihr lieben!

Das soziale Netzwerk Instagram bringt gleich drei neue Updates auf den Markt, die einige Veränderungen hervorruft.

Instagram: Diese Updates werden euer Leben verändern

Instagram zählt schon seit längerer Zeit zu den beliebtesten Sozialen Netzwerken. Um mit Freunden in Verbindung zu bleiben oder aber auch, um sich Empfehlungen zu Orten oder Produkten abzuholen, bietet das Netzwerk optimale Möglichkeiten. Was sich nun mit dem neuesten Update von Instagram jedoch ändert, wird viele Nutzer überraschen - und euer Verhalten in der App mit Sicherheit verändern.

Instagram Update Nr. 1: Videochat ab sofort möglich

Bisher konnten sich nur Iphone-Besitzer via Facetime im Videochat anrufen. Alternativ geht die Videochat-Funktion auch über WhatsApp. Und nun auch auf Instagram. Ab heute könnt ihr euch per Video-Chat mit euren Freunden verbinden und über Direct mit bis zu vier Freunden gleichzeitig telefonieren. Öffnet dazu einfach einen Nachrichten-Thread und tippt auf das Kamera-Symbol. Während des Video-Chats könnt ihr das Video minimieren und andere Dinge auf Instagram machen, wie Nachrichten und Fotos in Direct verschicken, euren Feed durchstöbern oder eine Story teilen.

Instagram Update Nr. 2: Neue Themenkanäle entdecken

Das nächste coole Update, dass Instagram nun zur Verfügung sind die Themenkanäle im "Entdecken"-Bereich. Damit ihr Beiträge und Accounts, die euch interessieren, noch leichter finden könnt, gibt es im „Entdecken"-Bereich nun Themenkanäle, die auf eure Interessen abgestimmt sind. Ihr interessiert euch für Fashion oder wisst noch nicht, wo ihr euren nächsten Urlaub verbringt? Hier könnt ihr euch Inspirationen holen, ganz einfach die passenden Beiträge finden und diesen Accounts oder Hashtags folgen.

Instagram Update Nr. 3: Mega Kamera-Effekte

OMG – ab sofort können wir die selben Kamera-Effekte wie Ariana Grande und Co. nutzen. Wenn euch bei irgendjemandem der Effekt in der Story gut gefällt, dann müsst ihr den Effekt einfach nur anklicken, um ihn selber auszuprobieren. Wie cool ist das denn bitte? We love it.

In der neuen BRAVO gibts viele weitere spannende Stories!