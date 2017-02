Hast Du Dich auch schon gefragt, was wohl nach Snapchat kommt? Wir haben schon darauf gewartet, dass es bald eine neue App gibt, die vielleicht ähnlich cool ist und genauso beliebt wird. Und schwupps: Schon gibt es einen potenziellen Anwärter auf diese Stelle.

"Houseparty" heißt die neue App (cooler Name!), mit der Du Deinen Freunden immer und überall nah sein kannst. Du hast nämlich die Möglichkeit mit bis zu acht Leuten live per Video chatten - also sozusagen eine kleine Party zu feiern ;)

When you're trying to study but Houseparty FOMO hits...🙄😝 Ein Beitrag geteilt von Houseparty (@houseparty) am 22. Nov 2016 um 14:25 Uhr

Wie funktioniert Houseparty?

Noch steht die App am Anfang und wird ständig verbessert. Doch viele Nutzer sind begeistert und lieben es, auf diese Art und Weise mit mehreren Freunden zu quatschen.

Auch ziemlich cool: Du kannst Deinen Freundeskreis ganz einfach erweitern und Personen einladen, die andere Freunde von Dir vielleicht noch nicht kennen. So kommst Du mit Menschen in Kontakt, die Du so eventuell nie getroffen hättest. Aber andersherum ist es auch möglich, dass Du Deine Gruppe auch "abschließen" und beispielsweise eine geheime Überraschungsparty für eine Person planen und besprechen, ohne das diese Zugang zu Eurer kleinen "Houseparty" hat.

In Amerika ist die App schon total erfolgreich. Wir sind gespannt, ob sich "Houseparty" auch bei uns durchsetzen wird. Wir chatten heute auf jeden Fall erst einmal mit Freunden, die zu weit weg wohnen, um sich spontan mit ihnen zu treffen. #daumenhoch!

Hier kannst Du die App für iOS und hier für Android (Beta-Version) herunterladen.

