H&M: Hier steht der erste Outlet-Store in Deutschland!

H&M Outlet-Store ab November in Niedersachsen

Bislang gab es Outlet-Stores von H&M nur bei unseren Nachbarn in Holland und Österreich. Da wir in Deutschland aber auch ein großes Herz für das schwedische Textilunternehmen haben, sind wir als nächstes dran. Ab dem 15. November wird der H&M-Store in den Designer Outlets in Wolfsburg seine Pforten öffnen, dies berichtet das Magazin "W&V".

Ältere Kollektionen, Accessoires und Unterwäsche für Mädels und Jungs wird es dort zu deutlich günstigeren Preisen geben. Aber wie es bei schönen Nachrichten leider oft ist, gibt es auch einen kleinen Haken am H&M Outlet-Store in Deutschland.

H&M: Outlet-Store ist zeitlich begrenzt

Wer jetzt schon plant alle paar Wochen nach Wolfsburg zu düsen, um sich neu einzukleiden, muss jetzt stark sein: Der Outlet-Store in Niedersachen wird leider nicht von langer Dauer sein. Bei der ganzen Aktion handelt es sich um einen sogenannten "Pop Up Store". Das heißt: Sobald alle Schnäppchen vergriffen sind, macht sich der Store wieder aus dem Staub. Wer wirklich mit dem Gedanken spielt, für die günstigere H&M-Mode nach Wolfsburg zu reisen, sollte dies also am besten direkt am 15. November tun.