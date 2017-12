H&M: Die Modekette schließt Filialen!

H&M-Fans müssen jetzt ganz stark sein: Die beliebte Modekette hat beschlossen, 2018 mehrere Filialen zu schließen. Der Grund sind wir Kunden!

Gehst Du noch gern in Läden wie H&M shoppen? Ja? Nein? Ab und zu? Immer weniger? In den letzten Jahren ist das Online-Angebot immer größer geworden - fast täglich eröffnet ein neuer Shop im Netz. Am Wochenende schön gemütlich auf dem Sofa den neuen, stylishen Pullover oder die geile Jeans bestellen? Machen auch wir inzwischen lieber, als sich durch die vollgestopfte Innenstadt zu quetschen.