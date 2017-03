H&M: Die Modekette launcht ein neues Modelabel!

H&M: Was gibt es bei Arket?

Das Motto der neuen H&M Mode-Kette lautet: "Style beyond trend" - was so viel bedeutet wie ein Stil, der keinem Trend folgt. Klingt gut! Neben Kleidung für Frauen, Männern und Kindern, wird es außerdem Home-Artikel geben.

Wann es den ersten Shop der neuen Marke Arket von H&M bei uns in Deutschland geben wird, erfährst Du im Video!

