Hilfe! Mein Schleim ist zu flüssig!

Mein Schleim ist flüssig? Oder er ist zu fest? Er klebt total? Oder er wird nicht durchsichtig? Wer sich ans DIY-Schleim-machen traut, hat am Anfang oft Probleme. Wie du die löst, erfährst du hier.

Was passiert, wenn Schleim entsteht?

Um den perfekten Slime herzustellen, muss man auch wissen, was genau eigentlich passiert, wenn man die Zustaten für das Glibber-Zeug vermixt. Schleim entsteht wegen einer chemischen Reaktion. Wer die versteht, wird sich auch leichter tun, die richtigen Zutaten zu kaufen und verstehen, wie der Schleim so perfekt, wie die tollen Exemplare auf Instagram.

Die Wissenschaft hinter Schleim

Schleim ist die chemische Verbindung von PVA (Polyvinyl Alkohol), der im Kleber (oder auch in Holzleim) enthalten ist. Das ist ein lösliches Plastik. Wenn sich dies mit Borax (das z.B. in Kontaktlinsen-Flüssigkeit enthalten ist) in Kontakt kommt, reagiert das PVA und klumpt zusammen. So entsteht der Schleim.

Wie erkenne ich, ob mein Kleber für Schleim taugt?

Die Grundlage für guten Schleim ist der Kleber, den man dafür verwendet. Wichtig ist, dass dieser PVA enthält! Oft steht auf den Klebern aber nicht, ob PVA enthalten ist. Mit einem simplen Test kannst du es herausfinden: gib etwas Kleber auf eine Unterlage und lass ihn trocknen. Wird er durchsichtig, ist PVA enthalten. Auch ist Kleber, der extrem chemisch riecht, wie z.B. Sekundenkleber, fast immer ungeeignet. Slime-Kleber ist immer wasserlöslich. Am billigsten ist übrigens normaler Holzleim aus dem Baumarkt!

Was ist Borax?

Wer sich DIY-Videos zu Schleim ansieht und auf US-YouTube-Kanäle stößt, sieht oft, dass die YouTuber für Schleim ein Pulver namens Borax verwenden. Dieses chemische Mittel ist bei uns verboten, da es schwere gesundheitliche Schäden hervorrufen kann. In sehr geringen Mengen ist es aber in Kontaktlinsen-Flüssigkeit enthalten ­– weshalb man diese oft für Schleim-Rezepte braucht. Achtung: Nicht jede Kontaktlinsen-Flüssigkeit ist für Schleim geeignet. Achte beim Kauf auf Kombilösungen (Kochsalz funktioniert meist nicht) oder auf Natriumborat bei den Inhaltsstoffen.

Um den chemischen Vorgang mit dieser milden Form des Borax‘ zu ermöglichen, nutzt man bei Schleim-Rezepten zusätzlich Natron (Backmittelbedarf im Supermarkt). Backpulver ist für die Schleim-Produktion nicht gut geeignet.

So machst du perfekten Schleim!

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Schleim zu machen. Manche mischen Kleber mit Waschmittel, andere Duschgel mit Salz. Mittlerweile gibt es so viele Rezepte wie Slime-Fans. Von Profis, die ihren Schleim sogar selbst im Internet verkaufen, wird folgendes Rezept empfohlen:

100 ml Kleber mit etwas (ca. 2 TL Wasser) verrühren, sodass er cremig wird.

Anschließend ca. 1 TL Natron hinzugeben und unterrühren.

Dann immer wieder Kontaktlinsen-Flüssigkeit einspritzen & rühren, bis Schleim entsteht.

Da nicht jeder Nutzer denselben Kleber, Natron oder Kontaktlinsen-Flüssigkeit verwendet, sind die Unterschiede zwischen den Slimes, trotz des gleichen Rezeptes, sehr groß. Der perfekte Schleim braucht Geduld, bis du deine perfekte Mischung gefunden hast! Einige Fehler machen die Schleim-Fans aber immer wieder.

Die häufigsten Probleme beim Schleim machen:

Problem: Der Schleim ist zu flüssig! Lösung: Benütze beim Herstellen deines Schleims etwas mehr Natron

Problem: Der Schleim ist zu fest: Lösung: Benutz das nächste Mal weniger Natron.

>> Kontrolliere auch, ob dein Kleber wirklich PVA enthält!

Problem: Mein durchsichtiger Schleim wird nicht durchsichtig! Lösung: Je klarer dein Kleber beim Grundrezept ist, desto klarer wird auch der Schleim. Achte auch darauf, den Slime, nach dem Anrühren ausreichend lange ruhen zu lassen, da er erst durchsichtig wird, wenn alle Luftblasen, die durch das Mischen entstanden sind, entweichen konnten. Je mehr Wasser, du beim Grundrezept verwendest, desto schneller wird der Schleim durchsichtig. Maximal solltest du aber gleichviel Wasser, wie Schleim verwenden!

Schleim-Profi-Tipps

>> Wenn du größere Kugeln oder ähnliches später in deinen Schleim mixen willst, ist Glibber mit mehr Wasser-Gehalt besser, da er dünner, aber klebriger ist und so die hinzugefügten Kugeln besser aneinanderklebt.

>> Wenn du aber deinen Schleim mit kleinen Partikeln oder anderem Schleim zusammenpacken willst (wie bei Avalanche Schleim), ist dickerer Schleim (ohne viel Wasser) besser, da sich sonst Farbe und Glibber zu schnell vermischen.

>> Du kannst statt gekauftem Glitzer auch Metallic-Lidschatten in den Schleim mischen.

>> Zum Aufbewahren solltest du eine kleine Dose verwenden, in der – nachdem dein Schleim darin verstaut ist – fast keine Luft mehr ist. Je mehr Luft, desto schneller trocknet dein Schleim aus.

>> Wechsle auch deine Zutaten und die Marken vom Kleber! Viele Kleber bringen unterschiedliche Slimes hervor!

