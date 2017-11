High School Musical: Serie in Planung!

High School Musical: Wer spielt in der Serie mit?

Disney hatte bereits vor einigen Monaten verkündet, ab 2019 einen eigenen Streaming-Dienst à la Netflix oder Amazon Prime ins Leben rufen zu wollen. Nun stehen auch erste Projekte fest, die exklusiv auf dem neuen Disney-Streamingdienst zu sehen sein werden - dazu gehört auch High School Musical. Die Serie soll auf der Haupthandlung der Filme basieren.

Zwar stehen die Darsteller und der Start-Termin noch nicht fest, wer sich aber Hoffnungen auf ein Comeback von Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale & Co. macht, könnte enttäuscht werden. Eine dauerhafte Rückkehr der Stars ins High School Musical-Universum gilt als sehr unwahrscheinlich. Immerhin werden auch schon in HSM 4 neue Schauspieler am Start sein. Dennoch spekulieren viele Fans, dass einige Darsteller aus dem Original-Cast zumindest einen Gastauftritt in der Serie haben könnten. Zumindest ein kurzes Wiedersehen mit den Charaktern Troy Bolton und Gabrielle Montez scheint also nicht komplett ausgeschlossen :)