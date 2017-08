@hersmallworld_: Klitzeklein und doch so groß!

Augen mit einem WOW-Effekt in Szene setzen? Das geht! Und wie schön das aussehen kann, kannst Du Dir auf dem Instagram Account @hersmallworld_ angucken. Die Fotos sind allesamt wahnsinnig beeindruckend und inspirierend! Im Fokus steht die Fotografie von Natur und Tieren. Dass hersmallworld_ ihren ganz eigenen Blick auf die Welt hat, zeigen ihre Fotos sofort.

Hinter den einzigartigen Motiven steckt übrigens Isa, Hobbyfotografin aus Bremen. "Mach sichtbar, was vielleicht ohne dich nie wahrgenommen worden wäre.", schreibt sie auf ihrer Website.

@hersmallworld_: So enstehen die Fotos von Isa

Ein Beitrag geteilt von H E R S M A L L W O R L D (@hersmallworld_) am 2. Mär 2017 um 11:10 Uhr

Wie ihre kunstvollen Fotografien entstehen, zeigt Isa hier in einem Mini-Clip. Die leidenschaftliche Fotografin kreirt den aufwendigen Look nämlich an sich selbst. Meistens ist ihr Auge mit Blüten, Glitzer oder Pailletten verziert. Du musst Dir unbedingt ihre tollen Ergebnisse angucken! :)

Über 300 Beiträge hat Isa auf Instagram hochgeladen - ihr folgen derzeit knapp 26.000 Follower. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. ;)

Du möchtest @hersmallworld_ folgen? Hier geht es direkt zu ihrem Account!

Mehr über @hersmallworld_ erfährst Du in der aktuellen BRAVO loves Instagram XXL-Community-Ausgabe.

Ein Beitrag geteilt von H E R S M A L L W O R L D (@hersmallworld_) am 3. Jun 2017 um 6:41 Uhr

Ein Beitrag geteilt von H E R S M A L L W O R L D (@hersmallworld_) am 3. Apr 2017 um 3:45 Uhr

Ein Beitrag geteilt von H E R S M A L L W O R L D (@hersmallworld_) am 10. Mai 2017 um 11:39 Uhr

Ein Beitrag geteilt von H E R S M A L L W O R L D (@hersmallworld_) am 13. Mai 2017 um 6:59 Uhr