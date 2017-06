Hello Kitty: Neue Mode-Kollektion mit Style statt Kitsch!

Hello Kitty T-Shirts, Tassen, Make-Up, Puschen... Die Liste an Merch mit der Katze aus Japan ist fast endlos. Während viele Hello Kitty total feiern, ist es anderen ein wenig zu kindisch. Aber Achtung: Die neue Mode-Kollektion ist alles andere als purer Kitsch, sondern trieft nur so vor Style!

Hello Kitty: Neue Kollektion für Fans und Mode-Freaks

Das berühmte Katzen-Logo will es fashion-technisch noch einmal wissen und hat sich dafür jetzt mit dem Londoner Label Lazy Oaf zusammengetan. Nicht nur Fans von Hello Kitty werden mit der neuen Kollektion etwas anfangen können. Auch Mode-Freaks, die auf der Suche nach einem trendigen Outfit sind, werden mit den Katzen-Klamotten glücklich werden. Zur Kollektion gehören u.a. Hoodies, Röcke und (pinke!) Jeans-Jacken.

The #HelloKittyxLazyOaf collection is coming this Thursday 15/06. Join us for official launch in our London store from 10:30am where we're handing out free kitty bags to the first 50 guests. All details on facebook.com/lazyoaf 🐈🍎🎀 Ein Beitrag geteilt von Lazy Oaf (@lazyoafs) am 12. Jun 2017 um 6:23 Uhr

This week is #HelloKittyxLazyOaf week 🎀🐈❤️🎀🐈❤️🎀🐈❤️ Ein Beitrag geteilt von J e r r y O ' S u l l i v a n (@jezzabezza) am 12. Jun 2017 um 11:21 Uhr

Die neue Hello Kitty Mode erscheint am 15. Juni und kann im Online-Shop von Lazy Oaf bestellt werden.