Heiko Lochmann: Freundin? Jetzt spricht er Klartext!

Hat Heiko Lochmann eine Freundin? Immer wieder gibt es Gerüchte, dass zumindest einer der Lochis mittlerweile vergeben ist. Bei den Videodays 2015 fanden die Zwillinge noch ziemlich klare Worte bezüglich einer Freundin. Damals war das sowohl für Heiko als auch Roman - auf Grund ihres Jobs - noch kein Thema. Das ganze Interview mit den Lochis findet ihr hier:

Doch hat sich mittlerweile vielleicht etwas geändert? Hat Heiko Lochmann jetzt eine Freundin? Auf der Homepage der Lochis wendet sich der 17-Jährige jetzt mit einem offenen Brief an seine Fans und spricht Klartext.

Heiko Lochmann: Freundin oder nicht?

Heiko Lochmann bedankt sich in dem Brief zunächst dafür, dass er seinen Traum leben darf. Auch wenn das mit vielen Reisen und Strapazen verbunden ist. Dann kommt er auf das Thema Freundin und Beziehung zu sprechen: "Wir sind (noch) 17-jährige Jungs, natürlich interessieren wir uns auch für Mädels, für die eine mehr und für die andere weniger. In unserem Freundeskreis sind auch weibliche Personen, das verheimlichen wir nicht und wollen wir auch nicht", so Heiko.

Es scheint momentan wohl auch jemand ganz Bestimmtes in seinem Leben zu geben: "Ich mag jemanden sehr sehr gerne, wir verbringen möglichst viel Zeit miteinander, aber wir lernen uns immer noch kennen", gibt Heiko Lochmann zu aber warnt: "Bitte überlasst den Zeitpunkt, wann ich von Beziehung sprechen möchte mir, das steht niemanden zu." Der Lochi-Zwilling hat also definitiv gerade eine gute Freundin, ob es jedoch das Mädel ist, mit der er eine Beziehung eingehen möchte ist noch offen. Komplett chancenlos scheint die Unbekannte jedoch nicht zu sein, wenn man zwischen den Zeilen liest ;)

Offener Brief bezüglich des Themas Freundin & Co. jetzt auf www.dielochis.de/news online! 🙏🏼 Ein Beitrag geteilt von Heiko Lochmann (@heikolochmann) am 24. Apr 2017 um 1:43 Uhr

Heiko Lochmann wird es uns und seine Fans also wissen lassen, wenn er offiziell eine Freundin hat. Wir drücken ihm natürlich die Daumen, dass es am Ende auch die Richtige für ihn ist.

