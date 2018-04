Heidi Klum und Tom Kaulitz: Sind sie ein Paar?

Heidi Klum ist wohl (mal wieder) nicht mehr single! Offiziell hat sie das noch nicht bestätigt, doch die Bilder sprechen für sich. Seit ein paar Wochen tauchen immer mehr Paparazzi-Pics auf, die Heidi mit Tom Kaulitz von "Tokio Hotel" zeigen: Im Auto, knutschend am TV-Set und jetzt halbnackt am Strand von Mexiko.

Heidi und Tom im Liebesurlaub

Jetzt kann sie es aber wirklich nicht mehr leugnen: Ob ernsthafte Beziehung oder lockere Affäre, bei Heidi Klum und dem Musiker läuft ganz sicher was. Woher wir das wissen? Na, wieder von unseren Freunden, den Paparazzi. Die haben das Star-Couple jetzt nämlich am Flughafen von Cabo San Lucas (Mexiko) erwischt. Dort kamen Sie offensichtlich für einen gemeinsamen Urlaub an. Noch im komfortablen Flugzeug-Style mit Hoodie und Sonnenbrille, ging es Arm in Arm nach draußen zum Wagen. Angekommen im Hotel wurde es dann richtig heiß: Oben ohne (und zwar beide) knutschten und fummelten die Promis, als wären sie unbeobachtet. Huiuiui!

Heidi Klum knutscht Tom und postet geheimnisvolle Liebesbotschaften

Nur Tage nach den ersten Schnappschüssen dann die Sensation: Heidi Klum küsst Tom Kaulitz in aller Öffentlichkeit und am hellichten Tag am Set der amerikanischen TV-Show "America's Got Talent", bei der Heidi in der Jury sitzt. So viel zum Thema "rein beruflich"... Aber anstatt die Romanze endlich zu bestätigen, versteckt Modelmama Heidi Klum in ihren Instagram-Posts nur ein paar mehr oder weniger eindeutige Hinweise. Sie ist halt ein PR-Profi.

Geht da was zwischen Heidi Klum und "Tokio-Hotel"-Tom

Seit Mitte Februar kursieren Fotos von GNTM-Chefin Heidi Klum und dem Musiker Tom Kaulitz in den Medien. Zunächst wurden Sie "nur" zusammen im selben Auto gespottet. Da hieß es noch, das Treffen sei rein beruflich gewesen. Allerdings gab es bereits das Gerücht, die beiden hätten auf einer Party wild geknutscht. Und wir haben schon einmal analysiert, ob die beiden zusammenpassen würden.