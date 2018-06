Heidi Klum und Tom Kaulitz: Ihre schönsten Momente

Seit rund drei Monaten gibt es die „Germany’s Next Topmodel“-Mama Heidi Klum (45) und ihren Boyfriend Tom Kaulitz (28) nur noch im Doppelpack. Am Anfang hielt das Paar sich noch aus der Öffentlichkeit zurück, doch inzwischen leben das Topmodel und der „Tokio Hotel“-Gitarrist ihre Liebe gerne offen aus. Vor kurzem chillten die zwei noch zusammen auf einer fetten Yacht im Meer und gerade erst waren die beiden zusammen im Disneyland. Wir haben einige andere ihrer bisher schönsten Momente für euch zusammengefasst:

Gemeinsamer Auftritt bei der AmfAR-Gala

Heidi Klum ist dafür bekannt, jedes Jahr bei der AmfAR-Gala zu erscheinen. Auch die GNTM-Kandidatinnen dürfen den Superstar regelmäßig zu diesem hochkarätigen Event begleiten! Zur diesjährigen Veranstaltung der Aids-Stiftung bei den Filmfestspielen in Cannes kam das Topmodel erstmals in Begleitung ihres Boyfriends Tom. Die beiden strahlten für die Fotografen um die Wette und genossen es sichtlich, sich als Paar zu zeigen.

❤️ Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Mai 17, 2018 um 11:06 PDT

Heidis 45. Geburtstag

Am 1. Juni wurde Heidi Klum 45 Jahre alt. Diesen Tag verbrachte sie nicht nur mit ihren GNTM-Kollegen Thomas Hayo und Michael Michalsky, sondern auch mit ihrem Schatz Tom Kaulitz und seinem Zwillingsbruder Bill (28).

Love you guys 😘 Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Jun 1, 2018 um 10:52 PDT

Heidi strahlte übers ganze Gesicht und machte ihrem Freund eine süße Liebeserklärung auf Instagram: „Du machst mich sooooo GLÜCKLICH“ schrieb sie und wirkte dabei eher wie ein verliebter Teenager als wie eine 45-jährige Frau. Cute!

Du machst mich sooooo GLÜCKLICH 😍💋❤️ Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Jun 1, 2018 um 5:40 PDT

Camping-Ausflug in den Nationalpark

Heidi und Tom müssen nicht immer Glitzer und Glamour haben – sie können sich auch für die Natur begeistern! Anfang Juni machte das Paar mit dem Motorrad einen Camping-Ausflug in den US-amerikanischen Joshua Tree Nationalpark. Dort genossen die beiden tagsüber die atemberaubende Natur und setzten sich abends ganz romantisch ans Lagerfreuer, von wo aus sie den Sternenhimmel samt Sternschnuppen beobachteten, bevor es dann zum Kuscheln ins Zelt ging! Aber es scheint so, dass es den beiden Lovebirds überall gefällt... so lange sie dort zusammen sind!

