Heidi Klum: Süßes Liebespic mit Tom Kaulitz

Die Wiedersehensfreude ist riesig: Heidi Klum und ihr Liebster Tom Kaulitz haben sich nach einigen Tagen ohneeinander in Los Angeles wieder getroffen und feiern dies gebührend mit einem verliebten Selfie.

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Sie zelebrieren ihre Liebe

Vergangene Woche verriet Tom Kaulitz erstmals gegenüber der TV-Sendung "red", wie glücklich er ist und machte somit die Beziehung zu Heidi Klum vor laufender Kamera offiziell. Jetzt legen die beiden mit einem zuckersüßen Liebesfoto nach. Die ganze Welt soll sehen, wie happy die beiden miteinander sind. Auf ihrem Instagram-Profil teilte das Model ein verliebtes Selfie mit ihrem Schatz. Die ganze Welt soll offenbar sehen, wie glücklich die beide miteinander sind. Auf ihrem Instagram-Profil teilte das Model glücklich ein Selfie mit ihrem Liebsten. "Ein wundervoller Dienstag“, schrieb die 44-Jährige zu dem Schwarz-Weiß-Foto von sich und dem 14 Jahre jüngeren "Tokio Hotel"-Musiker.

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Wiedersehen macht Freude

Zuvor mussten Heidi und Tom einige Tage aufeinander verzichten. Für den 28-Jährigen standen einige Konzerte und ein Auftritt bei den "About You"-Awards in München an. Das Model wiederum hatte Familienprogramm: Tochter Leni feierte am Wochenende ihren 14. Geburtstag. Doch jetzt ist offenbar wieder traute Zweisamkeit angesagt und diese Zeit scheinen die beiden in vollen Zügen zu genießen. Wir sind gespannt, ob Tom demnächst ihre Kinder kennenlernen wird.