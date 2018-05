Heidi Klum: Krasser Liebesbeweis von Tom Kaulitz

Schon lange ist es kein Geheimnis mehr, dass zwischen „Germany’s Next Topmodel“-Chefin Heidi Klum und „Tokio Hotel“-Gitarrist Tom Kaulitz was geht. Ein mega süßer Liebesbeweis von Tom zeigt jetzt, dass es nicht nur eine Affäre, sondern wirklich wahre Liebe sein muss zwischen den beiden Turteltauben.

Tom Kaulitz beweist Heidi Klum seine Liebe

Lange Zeit gab es kein offizielles Statement von Heidi Klum und Tom Kaulitz zu ihrer Liebe. Doch vor wenigen Tagen hat Tom in einem Interview das Schweigen gebrochen und verraten, wie happy er in seiner Beziehung ist. Richtig süß! Und jetzt legt der „Tokio Hotel“-Gitarrist gleich mit dem nächsten Liebesgeständnis für seine Heidi nach. Denn – was viele nicht wissen – der 28-Jährige ist eigentlich noch mit der Kosmetik-Unternehmerin Ria Sommerfeld verheiratet. Zwar lebt er von seiner Noch-Frau getrennt, aber geschieden sind die beiden bisher nicht. Doch das möchte Tom Kaulitz jetzt ganz schnell ändern! Fans sind sich sicher: Damit will der Gitarrist der „GNTM“-Chefin Heidi Klum zeigen, wie ernst er es mit ihr meint.

Tom Kaulitz: Scheidung für Heidi Klum?

2015 haben der „Tokio Hotel“-Gitarrist und die Kosmetik-Unternehmerin Ria Sommerfeld geheiratet. Lange hat die Ehe der beiden aber nicht gehalten. Schon wenige Monate nach der Trauung beschließt das Ehepaar sich wieder scheiden zu lassen. Doch abgeschlossen ist die Scheidung bis heute nicht. Einem Bericht von ‚Bild‘ zufolge möchte Tom das jetzt aber ganz schnell ändern und hat seine Anwälte damit beauftragt, sich um die Scheidung von Ria Sommerfeld zu kümmern. Dass der 28-Jährige nun so zügig wie möglich von seiner Ex geschieden werden möchte, ist nicht verwunderlich! Schließlich sind er und Heidi Klum total happy miteinander. Es sieht also ganz danach aus, als möchte Tom Kaulitz der „GNTM“-Chefin mit dieser endgültigen Entscheidung zeigen, dass sie jetzt die einzige Frau in seinem Leben ist. Eine super süße Liebeserklärung!