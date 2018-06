Heidi Klum: Heiße Bettspiele mit ihrem Tom Kaulitz

Heidi Klum und Tom Kaulitz lassen die ganze Welt an ihrer Liebe teilhaben. Nun zeigen sich die beiden Turteltauben sogar mega sexy im Bett.

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Intime Einblicke

Heidi Klum und Tom Kaulitz schwelgen nach wie vor im Pärchen-Glück. Wie verliebt sie sind, wollen sie offenbar der ganzen Welt zeigen – das verrät ein Blick auf Heidis Instagram-Seite. Die Model-Mama hat nämlich erneut ein Foto mit ihrem Lover gepostet. Dieses Mal direkt aus dem Bett. Intimste Einblicke: Auf dem Schwarz-Weiß-Foto räkeln sich die beiden auf einer Matratze. Er oberkörperfrei, sie im Jersey-BH. „Your smile ist irresistible“, schreibt Heidi zum Foto, zu Deutsch: „Dein Lächeln ist unwiderstehlich.“ Das Paar zeigt sich ganz natürlich, Heidi trägt kein Make-Up, Toms Haare sind offen und strubbelig. Sie schmiegt verliebt ihren Kopf an seine Brust.

Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Jun 21, 2018 um 8:55 PDT

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Ihre Liebe begeistert die Fans

Bei den Fans sorgt das Foto überwiegend für positive Reaktionen. Es gefällt bereits über 133.000 Personen. „Definition von Glücklichsein“, kommentiert eine Instagram-Nutzerin das Selfie. „Ich finde es auch schön zu sehen, dass nicht immer aufgestylte Fotos zu sehen sind, auf irgendeinem roten Teppich. Es sieht einfach nach einer normalen, glücklichen Beziehung aus und nicht wie irgendein Jet-Set-Ding“, freut sich ein Heidi-Fan über den authentisch rüberkommenden Schnappschuss.

Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Jun 1, 2018 um 5:40 PDT

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Die beiden ignorieren Hater

Doch auch negative Stimmen werden laut. „Bist du nicht so alt wie seine Mutter?“, erkundigt sich eine Nutzerin. „Mir fehlen die Worte. So gesehen könnte es dein Sohn sein“, schreibt eine andere. „Peinlich, echt. Schämst du dich nicht vor seinen Eltern?“, fragt eine weitere Frau. Zum Glück bekommen die Altersunterschied-Hetzer aber ihr Fett weg: „Lass die anderen wettern“, rät ein Fan Heidi, „Sky und Mirja du Mont hatten auch einen Altersunterschied von 29 Jahren. Ich habe selten etwas in der Presse darüber gelesen. Meistens dürfen so etwas nur die Männer, sobald eine Frau mit einem jüngeren Mann zusammen ist, wird getratscht. Furchtbar. Leben und leben lassen!“

Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Mai 17, 2018 um 11:06 PDT

