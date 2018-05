Heidi Klum: Bestätigt Tom Kaulitz hier ihre Beziehung offiziell?

Dass bei „Germany’s Next Topmodel“-Chefin Heidi Klum und Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz was geht, hat bisher so ungefähr jeder mitbekommen. Seit einiger Zeit versuchen die beiden ja schon gar nicht mehr ihre Liebe zu verstecken, sondern knutschen in aller Öffentlichkeit. Jetzt hat Tom sich geäußert.

Tom Kaulitz hat ein Statement abgegeben

Bisher hüllten sich Heidi Klum und ihr neuer Boyfriend in Schweigen, genossen ihre neue Liebe und die Zweisamkeit und ließen die Papparazzi-Bilder bzw. ihre Insta-Posts für sich sprechen. Gestern dann aber der Überraschungs-Hammer: In der Prosieben-TV-Show „red“ wurde der Tokio Hotel nach seinem aktuellen Beziehungsstatus gefragt und hat tatsächlich eine Antwort gegeben: „Ja, bei mir gibt es eine Beziehung. Ich bin super glücklich“. Eeeendlich! Gut, er nennt zwar Heidi Klum nicht direkt, aber wen soll er sonst gemeint haben. Die GNTM-Mama ließ bisher dazu allerdings noch nichts von sich hören.

GNTM-Juror Thomas Hayo spricht offen über die beiden

Thomas Hayo und Heidi Klum sind schon lange sehr eng befreundet. Klar, dass er die Beziehung zwischen ihr und Tom Kaulitz direkt mitbekommen hat und bestimmt auch mit ihr darüber spricht. Scheinbar supportet er das neue Couple auch total. Denn gegenüber RTL verriet er bei den gestrigen ABOUT YOU Awards: „Wenn Heidi happy ist, dann ist das super. Und den Tom mag ich auch sehr gern. Von daher alles perfekt!" Süße Worte von Heidis Kumpel Thomas. Auch GNTM-Juror Nummer Zwei, Michale Michalsky ist sicher Fan der beiden, er soll sie ja schließlich in gewisser Weise zusammengebracht haben. Naja, jetzt kann es ja wirklich nicht mehr lange dauern, bis Heidi Klum auch mal offiziell etwas dazu sagt. Wobei, eigentlich ist das schon gar nicht mehr nötig, oder? :D