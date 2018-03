Es war ein Schock für Millionen Fans: Im Dezember 2016 hat Camila Cabello ihre Band Fifth Harmony ganz plötzlich und ohne Vorwarnung verlassen. Doch im Nachhinein kommen verrückte Gerüchte ans Licht: So sind viele Fans der Meinung, dass Taylor Swift Camila Cabello zum Ausstieg überredet hat …

Die beiden Superstars sind sehr gute Freunde – und natürlich will Tay nur das Beste für die "Havana"-Sängerin. Sah sie, dass Camila in der Band unglücklich war? Immerhin wurde es nicht gerne gesehen, dass die 21-Jährige neben den 5H-Projekten auch eigene Solo-Songs, zum Beispiel "I Know What You Did Last Summer" mit Shawn Mendes, aufnahm. Doch nun versicherte Camila im "The Dan Wootton Interview", dass nur sie allein zu dieser Entscheidung kam. „Wenn ich etwas nicht machen will, dann könnte die ganze Welt auf mich einreden und ich würde es trotzdem nicht machen. Und wenn ich es dann mache und mir die ganze Welt sagen würde, dass ich es nicht tun soll, würde ich es dennoch tun. Ich war schon immer so“, erklärte sie.