Harry Styles: Eine Hommage an seine Ex Taylor Swift?!

Auf einem seiner letzten Konzerte kurbelte Harry Styles die Gerüchteküche ordentlich an. Läuft da was zwischen Harry und seiner Ex Taylor Swift?

Harry Styles & Taylor Swift: Love Story

Harry Styles und Taylor Swift waren 2012 nur wenige Monate ein Paar. Doch Fans und Medien waren gleichermaßen aus dem Häuschen, als die beiden bei einem Spaziergang in Central Park gesichtet wurden und die Beziehung damit öffentlich wurde. Nur einen Monat später gehörte "Haylor" der Vergangenheit an – seitdem vermieden es sowohl TayTay als auch Harry, sich über den Expartner zu äußern.

Harry Styles & Taylor Swift: Liebes-Comeback?

Auf seinem Konzert gratulierte der Sänger einem Fan zu ihrem 22. Geburtstag und benutzte dabei fast die selben Worte, wie Taylor Swift in ihrem Lied "22". Einem Bericht zufolge, sagte er folgendes: “Twenty-two. She’s 22, okay. I don’t know about …” Zur Erinnerung: In Swifts Hit-Song singt sie: “I don’t know about you, but I’m feeling 22”. Diese kleine Anspielung reichte um Fans wieder von einem Liebes-Comeback der beiden einstigen Turteltauben träumen zu lassen.