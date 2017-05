Darauf haben Harry Styles-Fans sehnsüchtig gewartet! Schneller als gedacht erscheint bereits am Freitag (12. Mai) das erste Solo-Album des ehemaligen One Direction-Schnuckels. Am Montag feierte die erste Single, "Sign of the Times", ihre Video-Premiere. Falls Du den Clip noch nicht gesehen hast, haben wir ihn hier für Dich.

One Direction-Comeback: Jetzt spricht Niall Horan Klartext! "Harry Styles - Behind The Album": So hast Du Harry noch nie gesehen! Zur Veröffentlichung (die vermutlich einschlagen wird, wie eine Bombe), haben Harry Styles und Apple Music noch eine ganz besondere Überraschung. In dem am kommenden Montag (15. Mai) erscheinenden Film, "Harry Styles - Behind The Album", gibt es exklusive Einblicke zur Entstehung des neuen Albums. Die Fans werden auf eine musikalische Reise geschickt, die von den Anfängen bei One Direction erzählt und bei seiner ersten eigenen Platte endet. Das klingt echt spannend! "Harry Styles - Behind The Album" gibt es exklusiv bei Apple Music zu sehen. CREDITS // Harry Styles: Behind the Album

Executive Producers: Ben Winston, Jeffrey Azoff, Rob Stringer

Producers: Carly Shackleton and Jim Parsons

Documentary Producer: David Soutar

Live Performance Directed by: Paul Dugdale

Documentary Footage Filmed By: Cal Aurand Harry Styles

