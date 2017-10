Happy Deathday: Exklusiver Clip zum spannenden Grusel-Schocker

Und täglich grüßt das Murmeltier: Mit "Happy Deathday" kommt der Horror-Erfolgshit aus den USA ab November auch in die deutschen Kinos. Im Film erlebt die junge Studentin Tree den gleichen Tag immer wieder. Das Schlimme daran: Jeder davon endet mit dem Mord an ihr durch einen maskierten Killer!

Happy Deathday: Handlung

Happy Birthday! Tree (Jessica Rothe) hat Geburtstag und es steht am Abend eine große Hausparty an, auf der sie mit ihren Freunden richtig abfeiern möchte. Der schöne Anlass nimmt aber schnell eine schlimme Wendung, als sie sich kurz alleine in ein Zimmer zurückzieht. Dort wartet nämlich ein maskierter Unbekannter auf sie, der sie schließlich umbringt. Doch das ist noch nicht das Ende von Tree, sondern viel mehr der Anfang eines immer wiederkehrenden Alptraums.

Am nächsten Tag wacht sie unversehrt in ihrem Zimmer auf. Wieder hat sie Geburtstag. War alles nur ein Traum? Nein, es ist die bittere Realität! Am Abend wird sie erneut vom mysteriösen Fremden ermordet. Darauf wacht Tree jeden Morgen auf, als wäre nichts passiert, um festzustellen, dass sich ihr Geburtstag haargenau wiederholt - und somit auch ihr "Deathday". Ihr wird schnell klar: Um dieser tödlichen Zeitschleife zu entkommen, muss sie ihren Geburtstag irgendwie überleben. Doch das stellt sich schwieriger heraus, als zunächst gedacht...

Happy Deathday: Exklusiver Clip und Trailer

Klingt spannend? Ist es auch! Hier findet Ihr einen exklusiven Clip inklusive Trailer zu Happy Deathday:

Happy Deathday: Horror - aber kein Slasher!

Obwohl "Happy Deathday" zunächst nach einem klassischen Slasher klingt, steht viel mehr die spannende Story im Vordergrund. Es gibt keine Blutfontänen oder sonstige Ekel-Szenen wie in anderen Horrorfilmen. Daher sollten auch zartbesaitete Grusel-Fans auf ihre Kosten kommen. Trotzdem hält der Erfolgshit aus den USA die gewohnten Schockmomente bereit, die die Kinobesucher in die Sitze fesseln werden.

"Happy Deathday" (FSK 12) kommt am 16. November in die deutschen Kinos.