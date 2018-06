Halsey und Lauren Jauregui: Krasse Schlägerei!

Krass! Was ist denn da los? Halsey und Lauren Jauregui schlagen sich!

Halsey und Lauren Jauregui: Dramatisches Video

Halsey und Lauren Jauregui verpacken ihre Gefühle in dem dramatischen Video für ihren gemeinsam Song "Strangers". Das Video und der Song passen in Halseys geschlechtsumgewandeltes, von Romeo & Julia inspiriertes Konzeptalbum "Hopeless Fountain Kingdom". In der Review zeigt zeigt wilde Ambitionen auf "Hopeless Fountain Kingdom". Das zweite Album des Stars ist ein ausuferndes Breakup-Epic voller dystopischer Synth-Pop-Reality.

Ein Beitrag geteilt von halsey (@iamhalsey) am Jun 20, 2018 um 10:47 PDT

Halsey und Lauren Jauregui: Krasser Kampf

In dem Clip erscheinen Halsey und Jauregui als Luna bzw. Rosa. Von kriegsführenden Familien bereiten sie sich auf ein großes Spiel vor, das dazu führt, dass sie blutig und verletzt werden, bis Halseys Luna siegreich ist. Am Ende trifft sie Angelus, das Flügel tragende Mitglied von Rosas Familie, von der Luna im Video zur ersten Single "Now or Never" von "Hopeless Fountain Kingdom" auseinandergerissen wird.

Ein Beitrag geteilt von halsey (@iamhalsey) am Jun 15, 2018 um 9:11 PDT

Halsey: Sie kommt auf Deutschlandtour

Halsey tourte seit letztem Herbst für ihr zweites Album. Sie hatte bereits Charli XCX und PartyNextDoor als ihre Vorbands und die mega Künstlerliste durch Auftritten von Jauregui, Kehlani und Jessie Reyez fortgesetzt. Die Tour wird diesen September in Berlin stattfinden. Anfang dieses Jahres hatte Halsey einen Hit mit dem Song "Him & I", ihrer ersten Zusammenarbeit mit ihrem Freund G-Eazy, die auf dem vierten Album des Rappers "The Beautiful & The Damned" erschien. Der Song schlug auf Platz Eins der US-Pop-Charts ein.

