Hailey Baldwin: Sie ist die heißeste Frau der Welt!

Hailey Baldwin ist die heißeste Frau der Welt. Das verkündete das Magazin "Maxim" jetzt offiziell.

Hailey Baldwin ist ab sofort nicht nur Model, Instagram-Star, die Ex von Justin Bieber und Tochter eines berühmten Schauspielers (Stephan Baldwin), sondern auch die heißeste Frau der Welt. Wie in jedem Jahr kürt das Magazin "Maxim" die "Hot 100"-Liste. In letztem Jahr auf Platz eins: Stella Maxwell.