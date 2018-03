Haben will: XL-Bade-Einhorn!!!

Vergesst Einhorn Luftmatratzen – jetzt kommt die Einhorn-INSEL zum Aufblasen.

Das mega Einhorn!

Aufblasbare Einhorn-Luftmatratzen gibt’s nun schon länger – aber das Ding hier ist neu und SO GEIL: Eine aufblasbare Einhorn-INSEL!!!!!! In den USA (z.B. auf ebay.com) ist das XL-Einhorn vom Luftmatratzen-Hersteller Sun Pleasure schon der absolute Verkaufsrenner. Kein Wunder: bis zu SECHS Personen können auf der Einhorn-Badeinsel chillen. Für umgerechnet knapp über 200€ ist das aufblasbare XL-Einhorn zwar kein Schnäppchen – aber der Spaß und der Coolness-Faktor rechtfertigt das ja schon fast! Immerhin ist man mit DEM Einhorn DER Checker an JEDEM Badesee.

Gut… Ins Schwimmbad und in Pools sollte man das XL-Fabeltier lieber nicht mitnehmen ;)

Einhorn-Konkurrenz: Flamingo und Pfau!

Wer nicht so auf Einhörner steht, sondern es lieber richtig pink mag, der kann sich auch einen XL-Flamingo holen. Die aufblasbare Insel ist genauso ausgestattet, wie das Einhorn, fasst sechs Leute und hat sogar Becherhalter.

Der Sommer wird pink... Sun Plasure Sun Plasure

Richtig cool ist auch der XL-Pfau. Wie beim Flamingo und Einhorn kann hier die ganze Clique chillen. Cool: Der Pfau hat hinten Einstieghilfen, wenn ihr nach einer Runde schwimmen wieder auf eure Party-Insel klettern wollt.

...oder doch blau? Sun Pleasure Sun Pleasure